«Jeg hater journalister», sa en tydelig opprørt Ingrid Landmark Tandrevold i en video på sin egen Youtube-kanal underveis i VM Oberhof.

Norge var gullfavoritter før VM-stafetten i mesterskapet, men øvelsen endte opp med å bli et mareritt for Tandrevold. Bærumsjenta bommet fire ganger og måtte ut i tre strafferunder i stafettskuffelsen som til slutt endte med en norsk 6. plass.

Etter rennet ventet pressen og Tandrevold måtte svare for seg etter skytefiaskoen. Det falt ikke i god jord. Skiskytteren reagerte nemlig kraftig på behandlingen fra journalistene.

– Jeg blir bare så lei meg, når jeg må stå og svare for meg i 50 intervjuer om hvorfor jeg skyter så dårlig, hvorfor jeg er så ræva og hvorfor jeg ikke får det til. Så prøver jeg alt jeg kan for å få det til. Det er ikke så lett å prøve å tro på seg selv, når alle andre skal fortelle deg hvor dårlig du er, sa hun på vloggen sin.

OPPGITT: Tandrevold var også frustrert på journalistene etter VM-sølvet under mesterskapet.

Raste

Etter hvert brukte hun sterkere ord.

– Jeg hater journalister. De er sykt kompiser hvis det går bra og helt forferdelige når det går dårlig. Så vet man at det er slik, men det er jævlig likevel. Slik som i dag, hvor jeg egentlig går det desidert beste sprintlangrennet så lenge jeg kan huske, sa hun blant annet videre.

NRK møter skiskytteresset en drøy uke etter VM. Da forklarer hun ordbruken i videoen slik:

– Jeg snakket jo inn i kameraet mitt rett etter sprinten og jeg skrev også under at jeg ikke hadde sagt det samme en uke etterpå. Jeg føler det er tanken bak den vloggen, at jeg vil vise hvordan det er der og da og de følelsene man har der og da.

– Du sier at du hater journalister. Hater du journalister?

– Nei, jeg hater ikke deg og jeg hater ikke de andre journalistene og ingenting. Jeg følte jeg prøvde å være ganske tydelig etterpå at jeg aldri hadde sagt det samme nå. Jeg hadde også lyst til å vise litt av hva man føler der og da, og vi legger jo veldig mye i dette. Da blir det også mye følelser for noen og jeg er en av dem.

FØLELSESMENNESKE: Tandrevold viser ofte følelser, i begge ender av skalaen. Her jubler hun for sølv i VM. Foto: Matthias Schrader / AP

– Det at en forventer kritiske spørsmål – du forventer det? Du er ikke slik at du håper at det aldri kommer?

– Nei, jeg forventer kritiske spørsmål. Den største kritikeren er man jo selv, så det er ingen som bryter meg selv ned mer enn meg selv, av og til. Det er jo kanskje det som er litt tøft da. Kritiske spørsmål skal man jo få når man ikke presterer, men av og til er det lett å glemme det som også er bra. Skiskyting er jo et puslespill og man kan ha lagt mange brikker riktig, men ikke helt finne den siste brikken, begrunner hun.

– F ølelsesmenneske

Botnan har ikke sett videoen av Tandrevold som gråter og raser mot journalister etter VM-stafetten, men sier likevel dette:

– Hun er et følelsesmenneske så til de grader, på både godt og vondt. Det er viktig det å vise følelsene og ikke holde de inne.

SVARER: – Vi vet jo det og slik er det. Når det går opp og ned, så må vi være forberedt på at vi får spørsmål når det går dårlig også, Sier Botnan. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hun bruker ganske mye av videoen på å fortelle hvor forferdelige mennesker som jeg er, i intervjusonen. Hun sier til og med at hun hater journalister. Er det greit å si at en hater journalister?

– Eh, nei, hun er som sagt et følelsesmenneske. Når man er lengst nede, så vet de fleste av oss at vi kan si ting som vi egentlig ikke mener. Hate er et ord som kanskje blir brukt på feil måte i mange tilfeller. Det er en del andre ord som man heller kanskje ikke bør bruke så mye. Du har jo møtt henne du også. Når du er i godt humør dagen etterpå, så er slike ting glemt. Det er nå slik Ingrid er, svarer Botnan.

– Skal ikke være våre beste venner

Botnan får støtte av Johannes Dale, som påpeker at det er naturlig med mye følelser etter renn. Samtidig er han klar på medias viktighet.

FORSTÅELSE: – Skiskyting kan først og fremst inneholde mye følelser, og da kan sånne ting gå begge veier, sier Dale. Foto: Javad Parsa / NTB

– Man får heller sluke i seg noen spørsmål man ikke liker iblant og dra på smiletrynet og svar ordentlige. Jeg lever veldig fint med det. Jeg synes det er hyggelig med media. Så kan noe kritiske spørsmål komme når det er berettiget og ros komme når det er berettiget. Jeg føler det er en fin balanse, sier Dale til NRK.

Heller ikke Vetle Sjåstad Christiansen stemmer i utsagnet fra lagvenninnen. Han ønsker seg heller at pressen skal være enda hardere.

– Journalister, dere, skal ikke være våre beste venner. Dere skal ikke være våre nærmeste støttespillere. Til tider synes jeg vi får for lite kritikk, for vi er ganske raskt ute med å slakte oss selv hvis vi gjør det dårlig. Vi er ganske klar over hva vi gjør feil når vi gjør det, sier Christiansen til NRK.

– For min del så, så respekterer jeg journalistens yrke og arbeid. Det er meningen at de skal stille objektive og kritiske spørsmål og ikke bare jatte med. Man må tåle å bli stilt litt til veggs når man ikke gjør jobben.