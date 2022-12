Dommerforening ønsker å rekruttere tidligere proffspillere

Den offisielle dommerforeningen i England ønsker at tidligere proffspillere skal vurdere å gå over til å dømme kamper etter at de legger skoene på hylla.

– Vi må se på hvordan vi kan lokke folk inn. Vi har alltid slitt med å få med oss tidligere spillere, sier dommersjef Howard Webb ifølge Reuters.

51-åringen forventer ikke at de største stjernespillerne skal bli dommere, men sier at det kan være et levedyktig karrierealternativ for andre tidligere proffspillere. (NTB)