– Dei to åra før denne sesongen har det vore mykje skade. Dritlei av stakemaskin for å seie det sånn. Det har vore veldig fint å få eit år med normal trening, at eg kan lage ein plan og faktisk gjennomføre han sånn som eg har planlagt. Det har vore veldig motiverande berre det, seier Gulbrandsen til NRK etter sensasjonen på Beitostølen.

For det var ikkje så mange som såg andreplassen, bak stjernesprintar Kristine Stavås Skistad, komme. Vegen dit har ikkje vore enkel.

Den 23 år gamle løparen måtte under kniven for å fikse eit brot for under to år sidan. Det førte til mykje alternativ trening før og etter operasjonen.

– Då skøyta eg nesten berre den sesongen, for klassisk har det ikkje gått an å gå. Så det er veldig artig at eg får lov til å trene vanleg igjen. Rett og slett trene normalt, smiler Gulbrandsen.

– Korleis vart det brot?

– Eg er jo litt skeivt samansett kan ein seie. Knea mine klinkar saman når eg går og føtene mine har litt skeiv beinstilling. Så det var eit bein der som ikkje tolte det til slutt. Det var heilt oppsmuldra. Så eg måtte operere det.

Det er snakk om eit bein under foten, som forårsaka mykje smerte.

– Men det går veldig fint utan det òg, ler Sørreisa-løparen.

Takkar Valnes for tips

Ho deler noko av æra med vinnaren av herresprinten på Beitostølen, Erik Valnes, for å ha bidrege til at ho har vorte ein betre løpar.

– Han er veldig flink, sjølv om han er såpass god som han er, til å ta seg tida til oss og gi oss gode tips før sånne sprintar som dette her. Det kjenner eg ikkje er noko ein alltid kan forvente når dei er så god og oppi der. Han er ein veldig fin person som tek seg tida til oss også og hjelper.

– Kva er det viktigaste han har tipsa deg om?



– Korleis ein skal køyre sving. For det kunne eg ikkje i det heile før. Så det har vorte betre, seier Gulbrandsen, som hugsar godt korleis han delte erfaring før skandinavisk cup i Falun i fjor:

– Då brukte han heile sin race-prep dagen før til å hjelpe oss og køyre sving. Så det var veldig gåvmildt av han, men det hjelpte oss mykje.

FORNØGD: Erik Valnes har gjort alt rett og står med siger frå testrennet i Muonio og sesongopninga på Beitostølen fredag. Neste helg skal han måle krefter mot verdseliten i Finland. Foto: Geir Olsen / NTB

Valnes tonar likevel ned si eiga rolle i suksessen:

– Eg har jo vore ein del med dei på trening og samling og vore med i diskusjonar om trening og teknikk og sånn. Det er vel ikkje sånn at eg har halde treningsforedrag for henne og prøvd å ta i skule. Men vi har snakka litt om trening, ja, seier Valnes til NRK

Han legg til at det blir nokre fellesøkter under leiing av Kristian Skogstad i Trondheim.

– Då pratar vi litt om heatgjennomføring og sånn. Det er interessant. Ho er veldig god i felt, og det er artig å sjå.

Ekspertane med klar tale

Lotta Udnes Weng vart diska etter å ha skøyta i finalen. Ho meiner både Gulbrandsen og landslagsvenninna i fjor, Anna Svendsen, bør få tillit i verdscupen i Ruka.

Ho får støtte av NRK-ekspert Therese Johaug, som vart mektig imponert av Gulbrandsens gåing fredag.

– Det er heilt rått! Ho kjem litt ut av det blå. Ho har ikkje levert på dette nivået tidlegare, så det er veldig moro å sjå.

– Det er soleklart at ho bør få gå verdscup i Ruka. Ho leverer ein fantastisk prolog og held oppe trykket i heata, seier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Landslagstrenar Sjur Ole Svarstad er ikkje like tydeleg – og ønskte ikkje å dele ut startgarantiar til klassisksprinten i Ruka neste veke.

LUR SJUR: Landslagstrenaren ville ikkje ta ut Gulbrandsen til Ruka heilt enno. Foto: Geir Olsen / NTB

– Eg pleier sjeldan å vere tidleg ute med beskjedane, så vi får telje opp når helga er over.

– Kva er det å tenkje på?

– Eg pleier å ha som tradisjon for å vente til søndag med uttak ... men mest for å irritere, flirer Svarstad., som strekkjer seg til at ho leverte ein veldig god søknad.