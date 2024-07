Ingen Wightman-duell for Ingebrigtsen i OL

Det britiske friidrettsforbundet har offentliggjort uttaket sitt til OL i Paris. Der bekreftes det at den overraskende verdensmesteren på 1500 meter fra Eugene i 2022, Jake Wightman, bare stiller på 800 meter.

Jakob Asserson Ingebrigtsen møter derimot sin overmann fra VM i Budapest i fjor, Josh Kerr på 1500 meter. Han er tatt ut på distansen sammen med Neil Gourley og George Mills.

Det ble også klart at britene ikke har meldt noen herrer på 3000 meter hinder. I går gikk Jacob Boutera hardt ut mot det norske OL-uttaket, fordi han ikke ble tatt med til Paris på ranking.

– Da kom britenes OL-uttak, og med det er det klart at jeg ville vært nummer 35 av 36 på den endelige rankinglisten til World Athletics. Det betyr at jeg er kvalifisert til OL og at det kun er Norge og Olympiatoppen som hindrer meg i å delta, skriver Boutera på X.