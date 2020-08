Sandberg påførte Aalesund nytt tap

Aalesund tapte for andre kamp på rad, mens Haugesund brøt sin rekke på to strake tap.



Det var hjemmelaget som tok ledelsen gjennom Hólmbert Aron Fridjonsson sitt straffespark, men ledelsen holdt ikke lenge. Ibrahima Wadji og Niklas Sandberg sørget for at bortelaget gikk til pause med en ledelse. I andreomgang scoret Sandberg sitt andre for dagen og kampens siste. Haugesund vinner 3-1 og tar et stort byks på tabellen.