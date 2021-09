Ingen rekord av Bjerkeli Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal dro til ISTAF-stevnet i Berlin for å løpe en god tid på 1500 meter, men havnet tidlig et stykke bak, samtidig som feltet sprakk opp foran henne.



Grøvdal måtte dermed tette lukene selv den siste drøye runden, men det ble til slutt litt for tungt for Grøvdal.



Tiden 4.05,70 var nesten to sekunder bak hennes personlige rekord og over fem sekunder bak den norske rekorden til Grete Waitz. Det holdt til en syvendeplass.