Over 22,5 millioner kroner skal deles ut som premiepenger i årets Tour de France, noe som er en økning på åtte prosent fra fjorårets premiepott ifølge Total Sportek.

Sett bort fra den store, totale summen man kan sykle inn dersom man vinner flere etapper og for eksempel tar spurtpoeng, er det vinneren som stikker av med mest penger.

Den som står øverst på podiet etter de 21 etappene stikker nemlig av med den nette sum av 500.000 euro til laget sitt – nærmere bestemt 4.950.750 norske kroner. I tillegg kommer jo også premiepengene man har syklet inn underveis i rittet.

Før dagens 16. etappe er det Chris Froome som innehar den gule trøya. Team Sky-syklistene har gjort det bra i årets Tour, noe som gjør at de har syklet inn tredje mest når vi nærmer oss slutten av årets ritt, med totalt 54.790 euro (542.503 norske kroner) så langt, ifølge Cycling Weekly.

LEDER SAMMENLAGT: Chris Froome innehar den gule ledertrøya før den 16. etappen, og kjemper om sammenlagtseieren i årets Tour. Foto: Christophe Ena / AP

Boasson Hagen best av de norske

Den summen er lagene til de norske gutta Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen langt fra.

Av de 22 lagene som deltar i Tour de France 2017, ligger Boasson Hagen og hans lag best an sett med norske øyne. Team Dimension Data ligger som nummer 15 med 21.880 euro i premiepenger, eller 216.645 norske kroner.

BEST AV DE NORSKE: Edvald Boasson Hagen (i midten) har sammen med Team Dimension Data kjørt inn 21.880 euro. Det er best av de norske syklistenes lag. Foto: Peter Dejong / AP

På plassen bak, men uten like mye innkjørte premiepenger, ligger Katjusja Alpecin med Alexander Kristoff på laget. De rødkledde har kjørt inn 17.810 euro, noe som gir 176.346 norske kroner.

Stake Laengens lag Team UAE startet med ni ryttere i årets Tour, men er nå nede i åtte etter at Manuele Mori måtte trekke seg i den niende etappen.

Nordmannen sørget for litt ekstra penger i premiekassa da han ble kåret til den mest offensive rytteren i sjette etappe, og totalt har han og laget syklet inn 17.640 euro – nærmere bestemt 174.662 norske kroner. Det sørger for at Team UAE Team foreløpig ligger som nummer 17 på premielista.

Langt fra toppen og ned

De norske gutta og deres lag er altså langt fra førsteplassen på premielista. Der troner nemlig Quick-Step Floors, mye takket være Marcel Kittel og hans fem etappeseire på 15 mulige.

84.460 euro har Kittel og laget kjørt inn, noe som betyr at de nærmer seg én million kroner, der de troner på toppen med 836.281 norske kroner i premiepenger.

LEDER: Marcel Kittel og hans Quick-Step har så langt håvet inn mest premiepenger i årets Tour de France. Her med den grønne trøya han tok etter den 14. etappen. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Team Sunweb er nummer to, mye takket være etappeseire av Warren Barguil og Michael Matthews, samt førstnevntes mange fjellpoeng.

Helt nederst på lista er Orica Scott, Cofidis og Bahrain-Merida. De tre lagene har kjørt inn henholdsvis 9.510 6.310 og 3.110 euro (94.163, 62.478 og 30.794 norske kroner).

Det betyr at det skiller hele 805.487 kroner i premiepenger fra topp til bunn etter 15 etapper.