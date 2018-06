Ingen overvåker dopingprøvene under fotball-VM

I mange år har Russland vært i hardt vær etter flere avsløringer om systematisk doping. Når fotball-VM arrangeres i landet velger likevel FIFA ikke å invitere observatører fra WADA til å påse at antidopingprogrammet foregår på ordentlig vis.

I en e-post til NRK skriver FIFA at i et møte med WADA i mars sa antidopingbyrået at de ikke planla å sende et observatørteam til VM. Dette bekrefter WADA, men sier også at det internasjonale fotballforbundet fikk muligheten til å be om observatører. Antidopingbyrået sier de ikke hørte noe mer fra FIFA etter dette.

– Jeg syns det er forferdelig. Det svekker tilliten publikum burde ha til antidopingprogrammet, sier Travis Tygart, leder for USAs antidopingbyrå og mannen som avslørte Lance Armstrong.

ILLUSTRASJONSFOTO: Dopingprøver. Foto: Christinne Muschi / Reuters

– Lederne har sviktet

Under VM i Russland er det FIFA selv som utfører tester av spillere. De har forsikret om at ingen russere vil være involvert i prøvetaking.

WADA har alltid nøytrale observatører til stede under OL. Det har ikke vært observatører til stede under tidligere fotball-VM, men med alle skandalene de siste årene er situasjonen en helt annen nå, mener flere internasjonale dopingjegere.

– Det at FIFA ikke vil være åpne om testprogrammet sitt ved ikke å ha uavhengige observatører til stede, skaper dessverre en forakt som publikum ikke bør ha, sier Tygart.

– Det er ikke spillernes feil, det er sportens ledere som har sviktet dem.

– Bukken passer havresekken

Den amerikanske dopingjegeren deltok på en internasjonal antidopingkonferansen i Oslo mandag. Der tok han og flere andre til orde for at idretten må overlate dopingtester til en helt uavhengig part.

– I dag er det er reven som vokter hønsegården, sa Tygart fra talerstolen

Det kan oversettes med «bukken som passer havresekken». Derfor mener han det er uholdbart at FIFA selv tester sine egne spillere.

– Idretten og FIFA har selv kontrollen, og tillater ikke uavhengige observatører fordi de vil at publikum skal tro at alt de ser er sant og ekte, og ikke fullt av doping. Og la oss håpe det er slik, men til syvende og sist trengs det mer enn å si «stol på meg, vi gjør ting rett»

– Har de noe å skjule?

Travis Tygart får støtte fra flere.

Den tyske journalisten Hajo Seppelt avslørte systematisk doping i russisk friidrett, og hans arbeid fikk snøballen til å rulle. Under mandagens antidopingkonferanse var han en av de inviterte gjestene på første rad. Gjennom flere dokumentarer har han avdekket juks i russisk idrett.

JOURNALIST: Hajo Seppelt. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Dersom FIFA ikke har noe å skjule, hvorfor tillater de ikke WADAs observatører å observere under VM og skrive en rapport etterpå, slik det alltid er under OL? Det fører til spørsmålet: har de noe å skjule?

Seppelt tviler ikke på at mange i FIFA jobber godt med antidoping, men han tror mangel på åpenheten fører til mange spørsmål.

I granskingsrapporten om hva som skjedde under OL i Sotsji beskrev Richard McLaren doping satt i system. Også han mener at FIFAs troverdighet svekkes uten uavhengige observatører til stede

– De ville hatt muligheten til å forbedre kvaliteten på dopingkontrollen. Det ville vært bedre å ha dem der enn ikke å ha dem der. sier McLaren til NRK.