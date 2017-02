Ingen norske trenere signerte dopingopprop - presidenten angrer

Dopingoppropet som ble skrevet 12. januar og sendt til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) inneholdt ikke bare utøvere, men også et betydelig antall trenere skriver sportsblogger Andreas Selliaas som har fått tilgang til brevet.

Ole Einar Bjørndalen er eneste norske utøver som har signert oppropet, men det har ikke vært kjent at også trenere signerte. Det er fire nasjoner hvor trenere ikke har signert; Hviterussland, Polen, Latvia og Norge.

– Det er et dårlig signal at Norge ikke har signert et slikt opprop. Det overrasker meg at de ikke har skrevet under, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

I vinter har 160 utøvere gått sammen og signert en underskriftskampanje der man krever kraftigere sanksjoner i dopingsaker.

Bakgrunnen for brevet fra utøverne er McLaren-rapporten der 31 russiske skiskyttere ble nevnt.

Angrer

Det norske skiskytterforbundet sendte i desember et eget brev til IBU. Skiskytterpresident Erlend Slokvik forteller NRK at dét var en av grunnene til at de i januar valgte å ikke signere oppropet, men han angrer på at de ikke tenkte seg nøyere om på grunn av signalene det sender ut.

ANGRER: Skiskytterpresident Erlend Slokvik forstår reaksjonene. Foto: Norges skiskytterforbund

– Vi skrev jo et eget brev 22. desember, som inneholder noe av det samme. Vi er enige i prinsippene, så vi burde kanskje ha skrevet under på oppropet. Det var vel slik at de tenkte at de allerede hadde sagt sitt om saken, sier Slokvik.

– Angrer dere?

– Når man tenker på det i ettertid, så gjør vi vel det. Vi støtter jo prinsippene, så om dette hadde kommet opp igjen nå hadde vi nok skrevet under.

– Forstår dere at det kommer reaksjoner på dette?

– Ja, det gjør vi. Men alle løpere og trenere er enige i innholdet i oppropet og støtter prinsippene i det.

– Ikke godt nok

– Jeg tror de hadde gjort det om det hadde vært enda klarere hva det innebar. Men alle andre nasjoner har jo vært klar over det, så det er for dårlig av det norske apparatet at de ikke har satt seg godt nok inn i saken og signert, sier Ola Lunde.

Skiskyttereksperten blir overrasket når NRK forteller at ingen norske trenere har signert oppropet.

– Norge har vært så klare på dopingarbeid for å få idretten ren, så Norge burde helt klart ha signert det brevet. Kanskje de regner med at brevet de sendte i desember er nok, fortsetter han.