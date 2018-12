Ingen nåde for Ingebrigtsen-brødrene på julaften: – Det er treningen som kommer først

En nærmest fulltallig gjeng fra den store familien Ingebrigtsen, med kjærester, deltok under søndagens NRK-program «Kvelden før kvelden». Der fikk Jakob Ingebrigtsen spørsmål om hva som venter ham selv og brødrene julaften.

– Det blir to økter som vanlig, sier den 18 år gamle, doble europamesteren fra i sommer, mens han smiler.

– Det er treningen som kommer først. Så tilpasser vi middagen etterpå. Vi prioriterer trening først og så koselige ting, sier han – til stor latter fra salen.

Gjert svak på gaveinnkjøp

Familien Ingebrigtsen forteller i programmet litt hvordan julen er for dem. Det er «limet» i gjengen, nemlig mamma Tone, som lager pinnekjøtt og ribbe i ettermiddag. Gjert Ingebrigtsen skal angivelig, og kanskje ikke overraskende, være dårlig på å planlegge gaveinnkjøp.

TRAVEL MANN: I tillegg til vanlig jobb, trenerjobben for sønnene sine, og være pappa, ga Gjert Ingebrigtsen ut boken «Kunsten å oppdra en verdensmester». Her er han avbildet i Oslo i forbindelse med boklanseringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han skal være så treg med å sørge for gaver at han ofte ser seg nødt til å dra kona ut av kjøkkenet 24. desember.

– Jeg stoler litt for mye på at hun skal ta av seg det også. Når dagen kommer får jeg det travelt. Hun må bidra der også, men jeg er heldig som har henne, sier Gjert Ingebrigtsen.

Filip avslører at han kan ende opp med å få en lapp hvor det står hva han skal få i gave – men ved en senere anledning.

– Det har blitt en del lapper, når de ikke har tid til å gå i butikken, hvor det står «du får dét og dét, men bare ikke akkurat nå», sier den mellomste bror Ingebrigtsen, mens alle i familien humrer og nikker.

Måler seg etter Jakob

De står foran nok en spennende sesong og skal være bedre forberedt enn noen gang. De tre brødrene forteller til NRK at selv om ni år skiller dem i alder, så er de alle nær ved å være på toppnivå samtidig. Filip Ingebrigtsen sier at den følelsen er mye bedre enn hvis de hadde vært gode på hver sin tid.

DRØMMEDAG I BERLIN: For brødrene Ingebrigtsen, etter Jakobs gull. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han legger humoristisk, men samtidig litt alvorlig til, at det beste hadde vært hvis brødretrioen var trillinger.

At de er på samme nivå forteller treningen alt om. Nå ligger for eksempel ikke lenger lillebror Jakob i rygg på storebrødrene, men har heller blitt plassert i front.

– Han er jo mer eller mindre den vi måler oss etter, ikke den som vi hjelper. Det har skjedd en endring der. Han er liksom ikke lillebror lenger, han er bare en bror, vi kunne vært trillinger, sier eldstebror Henrik Ingebrigtsen.

– Du kan ikke hvile

HØYT NIVÅ: Jakob Ingebrigtsen har blitt målestokken for sine to eldre brødre. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Den kommende sesongen kan bli stor for brødrene. Og det er tydelig viktig for de to eldste brødrene at Jakob har kommet opp på det nivået han er på nå.

– For oss er han mye mer verdt nå enn det han var for fem-seks år siden. Når han på en måte bare kom bakfra, og du måtte jobbe og stå på hver dag for at han ikke skulle ta deg altfor fort igjen, sier Filip.

Og nå er altså Jakob på samme nivå – og til tider også over sine to eldre brødre.

– Så sulten som han er og de forbedringene han gjør fra år til år… Du kan ikke hvile.

– Får den i trynet

Henrik påpeker viktigheten av å være en trio. Da han var på sitt beste i 2014, kjørte han baneøkter mer eller mindre alene og ante ikke hvor viktig det skulle bli å få med brødrene på samme nivå.

– Det er helt ekstremt hvor stor fordel det er å være tre, mot én – eller til og med to. Hvis du slurver på en økt eller ikke er godt nok forberedt til en treningsøkt, så får du den i trynet med en jækla gang, sier Henrik.

Se Jakobs feiring etter gullet i terreng-EM. Artikkelen fortsetter under videoen.

Minstemann i fokus

Jakob er oftere i midten når brødrene tas bilde av, han er inne på landslaget og har blitt en å strekke seg etter for storebrødrene. I tillegg er han nominert til tre priser på Idrettsgallaen. Likevel omtaler han sin egen utvikling med litt større forsiktighet enn brødrene.

– Jeg føler meg ikke ustoppelig, men jeg håper og tror at jeg kan utvikle meg hele tiden.

Hvis alt går etter planen, vil han til en finale i sitt aller første senior-VM. Da gjelder det å løpe om en god plassering.

– Jeg føler jeg har fått en liten smakebit på det aller beste og herfra vil vi bare ha mer og mer, sier 18-åringen.