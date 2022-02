Ingen Johaug på lagsprint: Ekspert mener hun svekket kandidaturet etter stafetten

Det ble klart under en pressekonferanse i OL-byen tirsdag morgen.

– Man velger sprintrutine fremfor kapasitet. Erfaringen til Maiken er formidabel, mens Tiril har alle kvaliteter for å gå gode sprinter og lagsprinter. De vektlegger det og ikke utholdenheten til Therese, konkluderer NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Svekket kandidatur etter stafett

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter de skuffende sprintprestasjonene til både Udnes Weng og Falla tidligere i mesterskapet, mente Bjørn at det var en svært fornuftig tanke at Therese Johaug fikk gå lagsprinten for Norge onsdag.

33-åringen hadde da vartet opp med bunnsolide prestasjoner på distanse. Bjørns analyse tidligere i OL var at Johaug ville passet en lagsprint fordi det anses og regnes som en utholdenhetsøvelse, mens løypene er tøffe og høyden spiller inn.

– Så er spørsmålet her om Thereses ordinære stafettetappe svekker hennes kandidatur til lagsprinten. Hvor god hun er på en fem kilometer er ganske relevant for en sånn lagsprint. Hun har nok svekket sitt kandidatur gjennom det.

Mener Johaug har to begrensninger

Men det var ikke bare NRK-ekspert som ønsket en Johaug-etappe på onsdagens lagsprint velkommen. Det sa både landslagsledelsen og hovedpersonen selv for fem dager siden.

LANDSLAGSTRENER: Ola Vigen Hattestad, her under en pressekonferanse tidligere i OL.

På pressekonferansen onsdag uttalte trener Ola Vigen Hattestad følgende:

– Teamsprint er noe vi ikke gjør altfor ofte. Vi vet det krever god kapasitet, fartsressurser, evnen til å gå i felt og ikke minst må man være i form. Vi mener vi stiller et veldig veldig sterkt lag.

Han fortalte deretter at Johaug har blitt vurdert på linje med alle, inkludert sprinterne Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold, men at ledelsen mener de har tatt ut riktig lag.

Han understreker samtidig at Johaug har enorm kapasitet, men får bedre utbytte av det i en annen type løype.

Når NRK påpeker at det trolig ikke finnes en bedre løype for Johaug enn den som er i Beijing, svarer Hattestad slik:

– Det er en tøff løype. Derfor var hun aktuell i vurderingen. Men jeg hadde en fin prat med Therese her om dagen. Hun ser at begrensningene hennes er på feltgåing og den farten.

– Det hadde vært spennende å bruke henne. Men jeg er trygg på at de to vi har valgt er de beste. De har kapasitet, derfor sitter de her, fordi de har god kapasitet i den løypen.

– Men Therese ville gå?

–– Som jeg sa: Therese er enig i den vurderingen, men hadde tatt utfordringen om hun hadde blitt spurt.

– Som natt og dag

FÅR SJANSEN: Maiken Caspersen Falla, her under sprinten i OL. Foto: Heiko Junge / NTB

Maiken Caspersen Falla har stått frem som et svært usikkert kort i OL. Etter OL-sprinten for syv dager siden avslørte hun blant annet store utfordringer i oppladningen til mesterskapet.

Blant annet utfordringer med å få i seg fast føde.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten. Vi kan få til en god prestasjon. Jeg føler meg som natt og dag i forhold til da jeg gikk sprinten. Jeg er veldig positiv, sier Falla selv nå.

– Han tok det veldig pent

GÅR FOR NYTT GULL: Johannes Høsflot Klæbo, her etter et renn tidligere renn i OL. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sprintlandslagstrener Arild Monsen forteller at Valnes og Klæbo er det beste laget de kunne stilt og mente duoen har vist fremragende resultater også på distanse.

Han hadde naturlig nok en prat med Pål Golberg som ikke er funnet god nok.

– Han tok det veldig pent. Jeg var imponert over ham. Vi hadde en samtale om hvordan han følte seg. Han sa han har gått fire skirenn siden sist søndag. Vi har snakket om det hele veien og det var ingen overraskelse for ham at Erik skulle bli valgt. Han synes det var helt fair, sier Monsen.