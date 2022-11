– Hun er jo en utøver som jeg kjenner som en veldig rutinert og dyktig skiløper, men også et veldig fint menneske. Hun er en type som norsk kvinnelangrenn har nytt veldig godt av og som vi er veldig glad for at er tilbake, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

Han gleder seg stort over at Ingvild Flugstad Østberg er startklar – og garanterer at hun vil få muligheten i verdenscupen om hun er god nok. Men om det blir allerede den første helgen i Finland, kan han ikke love.

– Eliteløpere er prioritert til Ruka, slik det står i sesonginformasjonen, og er tatt ut på landslag av en grunn. Men det er alltid litt sånn når man kommer til Beito, at dersom noen overbeviser så vil de vurderes med tanke på en plass, sier Svarstad til NRK.

GLEDER SEG: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad gir tommel opp for Ingvild Flugstad Østbergs retur på landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kvinnelandslaget opererer ikke med et forhåndsuttak til verdenscupåpningen i Ruka. Den nasjonale åpningen på Beitostølen 18.–20. november er i praksis eneste mulighet til å slå seg inn i troppen for utøverne som står utenfor landslaget.

Sesongstart på Beitostølen

Østberg er tilbake på startstreken lørdag 19. november etter drøyt elleve konkurransefrie måneder. Den meritterte 31-åringen innrømmer at hun er høyst usikker på hvordan ligger an i forhold til konkurrentene, men tror ikke det vil gå styggfort fra dag én.

Men trener Pål Gunnar Mikkelsplass blir ikke veldig skuffet om eleven ikke slår seg inn på verdenscuplaget til Finland påfølgende helg.

– Den turen til Kuusamo er plutselig 24 kuldegrader og vind. Det er på en måte en ekstra belastning etter en lang periode med masse trening, rennsituasjon på Beitostølen der man tar litt mer i enn på hardøkter, så et par dager hjemme og så rett opp dit, sier Mikkelsplass, som omtaler den som en «plan B».

– Plan A er kanskje å gå Lillehammer, Beitostølen og Davos. Det er drømmescenario.

SKAL SNAKKE SAMMEN: Ingvild Flugstad Østbergs trener Pål Gunnar Mikkelplass og langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han skisserer et scenario der Østberg går norgescup på Gålå helgen etter Beitostølen, for så å delta i de tre påfølgende verdenscuphelgene før jul.

Vil unngå Tour de Ski

Håpet er at hun da skal ha overbevist landslagsledelsen om at hun kan gå fort i VM. For det er to ting som blir viktig den kommende sesongen: å kvalifisere seg til VM og å stille best mulig rustet når mesterskapet arrangeres i Planica fra midten av februar. Verdenscupen er underordnet.

– Jeg håper at hun ikke må gå Tour de Ski, men hun kan komme i en situasjon at det ikke gås fort nok og ikke får gå renn i norske renn, så da må hun inn via skandinavisk cup, forklarer Mikkelsplass, som anser NM i Gjøvik mot slutten av januar som potensielt avgjørende for et VM-uttak.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn støtter Mikkelsplass' plan.

– Hun har gått svært få konkurranser de siste tre sesongene, dermed er det viktig at hun har en naturlig progresjon i programmet. Hun bør ikke gå flere konkurranser hver helg. Det er forskjell på å gå ett og to renn, i stedet for tre.

Norges største gullhåp

Han mener det er naturlig at Østberg går i Ruka, dersom hun vinner åpningsdistansen på Beitostølen. Men dersom hun er nummer fem-seks, så kan det være mer fornuftig å tenkte annerledes.

– Med tanke på at vi har to verdenscuper i Norge, så vil det være mindre energikrevende å være med der enn i Finland.

– Selv om Tour de Ski er det nest største, så er det neppe noen god medisin for situasjonen hennes med mange renn. Da vil det trolig være bedre å trene i ro for å absorbere konkurransene før jul, sier Bjørn, som fortsatt mener comebacket kan være dårlig nytt for konkurrentene:

– Hvis hun gjør tingene rett, så anser jeg henne som det største gullhåpet for de norske kvinnene sammen med Heidi Weng. Potensialet hennes er så stort.