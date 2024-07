Ingen finale på Christiansen og Jøntvedt

Manchester United-eier ønsker ny gigantstadion

Den britiske avisen The Guardian skriver at klubbens nye medeier Jim Ratcliffe vil at Manchester United skal bygge en ny stadion med kapasitet på 100 000 tilskuere.

Avisen skriver at flere alternativer vurderes før en avgjørelse blir tatt. Det er aktuelt å bygge gigantstadion ved siden av dagens stadion Old Trafford. Det vil bety at den gamle stadion kan brukes frem til en ny stadion er ferdigstilt. Det andre alternativet er å bygge om Old Trafford, noe som eventuelt kan føre til Manchester United må spille kamper et annet sted under byggeperioden.