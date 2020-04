Ingen endringer for idretter med fysisk kontakt

Ventar Bundesliga-avklaring onsdag

Angela Merkels stabssjef Helge Braun seier at Merkel onsdag skal ha møte med dei 16 delstatsministrane i Tyskland, og at han då ventar svar på om Bundesligaen i fotball kan starte opp att i løpet av mai.



Sportsministrane i dei 16 tyske delstatane har sendt ut ei felles fråsegn der dei fastslår at det «er mogleg å forsvare» at dei to øvste divisjonane startar opp igjen bak stengde dører frå «midten eller slutten av mai».



Ifølgje Kicker skal alle spelarane testast for koronavirus to gonger før det blir lov med fellestreningar. Testinga blir innleia i dag.