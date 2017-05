Ingen endring i Raw Air

Skiforbundet slapp ved lunsjtider fredag nyheten om at hoppkonkurransen Raw Air består i samme form som i år. Avgjørelsen falt i et FIS-møte i Portoroz i Slovenia.

Norges Skiforbund ønsket tidligere i år en «grand opening» i Holmenkollen med individuelt renn lørdag. Det får man ikke, men renndagen beholdes i form av laghopping. Reisebelastningen blir også den samme som i mars.

Måtte slåss for lørdagen i Holmenkollen

Konkurransen ble gjennomført for første gang i år, og det har vært internasjonale ønsker om å redusere reisebelastningen, men det ville medført at åpningen i Holmenkollen forsvant og en slutt for det tradisjonelle søndagsrennet.

Under vårmøtet i Zürich foreslo det internasjonale skiforbundet å ta bort dette rennet, for å få mer fleksibilitet, men det ville samtidig bety tap av millioninntekt for Holmenkollen.

Bråthen sier alle andre eventuelle foreslåtte endringer i Raw Air ble lagt på is til fordel for å kjempe for lørdagsrennet.

– Før møtet her ønsket vi å få inn igjen lørdagsrennet i Holmenkollen, Det var prioritet én, alt annet var underordnet, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK.no.

Flere hopp avlyst etter vanskelige vindforhold

Hoppkonkurransen støtte på utfordringer i år, etter at Sør- og Midt-Norge opplevde til dels vanskelige værforhold. Konkurransen i Lillehammer ble utsatt

Raw Air kom i år under press på grunn av vanskelige værforhold, og rennet i Lillehammer ble forsøkt satt opp i Vikersund, uten hell.

– Det var på nære nippet at dere fikk gjennomført konkurransen i år. Dere er ikke skremt av været?

– Ja, det var bare Lillehammer som ble borte, så vi tror vi skal klare å få gjennom en turnering neste år med eller rennene, det er målet, sier han.

Klart for «kvinne-Raw Air»

Kvinnene får sin verdenscupstart i Lillehammer første helga i desember med en ny trippel. I trippelen i Lillehammer skal det hoppes to ganger i normalbakken før det hele avsluttes med finale i storbakken. Kvinnene får også en ny verdenscupfinale i tyske Oberstdorf.

– Jeg er kjempeglad for at jentene får sin fortjente trippel under verdenscupåpningen i Lillehammer med finale i storbakken. Dette har vært veldig viktig for oss, og dette er et steg riktig retning for utviklingen av kvinnehopp.