Gjert Ingebrigtsen bekrefter torsdag formiddag overfor NRK at Jakob Ingebrigtsen sammen med bror Filip stiller til start på 1500-meteren under fredagens Diamond League-stevne i Monaco.

20-åringen er frisk fra halsbetennelsen som gjorde at han måtte droppe Bislett Games.

– Han begynte å bevege seg på lørdag kveld. Han har ikke trent i noen særlig grad, men har holdt seg i gang. Legene er litt ulne, men de er enige om at det verste som kan skje er at han ikke presterer så god som han vil. Da stiller vi til start, sier Gjert Ingebrigtsen på telefon mens han og sønnene kjører fra St. Moritz til Monaco.

Og det er ikke den eneste gode nyheten. Til løpet får også Jakob Ingebrigtsen tilbake skoene han brukte da han satte europarekord på 5000 meter i Firenze 10. juni.

MED RETT TIL Å SAGE: Mistenker han fusk med skoene, er det Toni Arndts plikt å sage dem i to for å sjekke innholdet. Foto: Ryno Quantz

Ble konfiskert

Det bekrefter professor i biomekanikk ved GIH, Toni Arndt, som har hatt skoene til kontroll på laboratoriet i Stockholm.

Etter at det i fjor sommer ble innført nye regler som spesifiserer hvordan en sko kan være konstruert og utformet, er skokontroll blitt en del av den offisielle ratifiseringsprosessen. Riktig nok bare på verdensrekorder, men Jakob Ingebrigtsens sko ble konfiskert selv om det «bare» var snakk om en europarekord.

Det første professoren gjør er å sjekke at skoene står på den offisielle lista over godkjente modeller. Deretter måler han såletykkelsen på to spesifiserte steder.

Den videre prosessen beskriver Arndt slik:

– Jeg kjenner etter manuelt hvor stiv skoen er. Hvis det føles som at spesifikasjonene er fulgt, da trengs det ikke mer. Jeg har jo sett de fleste modeller. Men om det føles som skoene er stivere enn spesifikasjonen skulle tilsi, da har jeg mulighet til å sage opp skoen på langs for å kunne se hva som finnes inni dem.

LEVER FARLIG: Skoene Karsten Warholm hadde under armen etter verdensrekorden, er på vei til Stockholm. Der kan de ende sine dager. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Sager bare hvis han må

I en e-post til NRK 9. juni bekreftet Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) at rekordsko blir kuttet i to, men Arndt understreker at det bare skjer dersom den manuelle testen skaper usikkerhet. Han prøver å unngå å sage opp skoene.

Ettersom Jakob Ingebrigtsen løper i en god kjent modell som kjentes normale ut, trengte ikke Arndt å bruke saga. Han bekrefter at Ingebrigtsen satte rekorden i lovlige sko.

Nå venter Toni Arndt på å få inn skoene Karsten Warholm satte verdensrekord i på Bislett for en uke siden. De er på vei i posten, men har fortsatt ikke kommet fram.

Om de må sages opp, er dermed fortsatt for tidlig å si. Det skjer altså bare hvis professoren føler han må.

TIL KONTROLL: Her starter Karsten Warholms rekordsko ferden mot laboratoriet i Stockholm. En uke senere har de ikke kommet fram. Du trenger javascript for å se video. TIL KONTROLL: Her starter Karsten Warholms rekordsko ferden mot laboratoriet i Stockholm. En uke senere har de ikke kommet fram.

Glad for kontroll

Warholm-trener Leif Olav Alnes har uansett uttrykt at han støtter skotesting som en del av godkjenningsprosessen for verdensrekorder.

– Det har vært så mye snakk om sko, så det er flott at de gjør det. Jeg synes det er lurt, sa Alnes til NRK da Warholms sko ble konfiskert av juryen på Bislett.

Mens Jakob Ingebrigtsen kan løpe i sine rekordsko på 1500-meteren i Monaco, må Karsten Warholm snøre på seg et annet par når han skal forsøke å løpe enda fortere på 400 meter hekk.

Diamond League-stevnet i Monaco ser du på NRK1 fra kl. 19.55 fredag. Warholm løper allerede kl. 20.03, mens Jakob og Filip Ingebrigtsen skal i aksjon kl. 20.32.