Ingebrigtsen: – Hansen må være mer enn brukbar

Etter 2–1 mot irske Dundalk endte det 3–2 sammenlagt i den 2. kvalifiseringsrunden til mesterligaen.

– De er farlige. De scorer på dødball og har en annen sjanse på dødball. Men i åpent spill slipper vi ikke til målsjanser. Det var bra, sa en fornøyd Rosenborg-sjef til pressen etter kampslutt.

– Det er vel første gang på lenge at vi er underdogs, sier han til NRK.

Dundalk gikk opp i føringen etter kun tolv minutter ved Brian Gartland. Like før pause utlignet Mike Jensen på en kontring. Kampen gikk over i ekstraomganger, og etter 98 minutter var formsterke Matthías Vilhjálmsson på plass og sikret avansementet.

– Da var jeg lettet, men det var en stund igjen. For oss var det et viktig mål, for da ble det ikke straffesparkkonkurranse. Men de trengte bare ett mål for å vinne. Man blir ikke noe mørkere i håret av å stå der i 120 minutter, sa Ingebrigtsen.

Tøff motstand

RBK-sjefen mener at Dundalk var den tøffeste motstanderen trønderne kunne få i den andre kvalifiseringsrunden.

– Dundalk spilte 18 kamper i Europa i fjor. De har mer erfaring enn det vi har. Alle tror at irsk fotball er amatørmessig og at vi skal leke oss med dem. Det er et bra lag med gode spillere. Vi er kjempefornøyde med å komme videre, sa Ingebrigtsen.

Nå venter Celtic i den tredje runden. Ingebrigtsen mener forskjellen mellom Celtic og Dundalk ikke er så stor som folk skal ha det til.

– Det er en fordel å møte Celtic som ikke er i sesong. Dundalk har spilt like mange kamper som oss. Vi håper de er pill råtne, men det er de nok ikke. Men det er jo et bedre lag, understreket han.

– Vi må score på sjansene våre i Glasgow. Hansen (André Hansen, keeper) må være litt mer enn brukbar. Men vi har kommet hit. Vi har fire kamper til. Da kan vi senke skuldrene og nyte det, sa Ingebrigtsen.

Marginer

Rosenborg, som leder serien med fem poeng, møter skottene først på bortebane.

– Vi har endret litt for å være i bedre form nå enn på samme tid i fjor. Vi ser friske og pigge ut. Celtic er vel også i bra form. Det blir marginer, sier Ingebrigtsen, som sier laget gleder seg «vanvittig» til å møte Celtic:

– Det blir forhåpentligvis et minne for livet.

Med tap i tredje kvalifiseringsrunde går Rosenborg til playoff til europaligaen. Med seier tar de seg til den 4. kvalifiseringsrunden, som er siste hinder før mesterligaens gruppespill. Taper de her, går Rosenborg rett inn i europaligaen.