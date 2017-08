Ingebrigtsen vant Europa-kåring

Jakob Ingebrigtsen (16) er kåret til månedens mannlige friidrettsutøver i Europa for juli av Det europeiske friidrettsforbundet (EA), skriver forbundet på sine nettsider. Ingebrigtsen tok blant annet to U23-gull i EM og satte juniorrekord på 3000 meter hinder, som også kvalifiserte ham for VM i London.