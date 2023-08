Ingebrigtsen-utviklinga skremmer rivalane: – Nesten usakleg

– Eg visste ikkje at han hadde den farten. Du veit ikkje før du prøver kor fort det er å springe 52 på sisterunden og springe forbi ti stykk. Det er usakleg, seier Henrik Ingebrigtsen, framleis litt overraska over sisterunden til veslebroren i semifinalen på 1500 meter søndag.

I litt utypisk Ingebrigtsen-stil låg yngstemann av løparbrørne heilt bakarst i feltet til det stod att ein runde. Då viste han ein fart og avslutning som konkurrentane ikkje hadde sett maken til - og sikra sigeren i heatet.

Fram til no har konkurrentane sett på spurten til Ingebrigtsen som hans svakaste kort, men no viser tala at Ingebrigtsen er i ferd med å bli meir og meir komplett.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås spring VM-finalen på 1500 meter onsdag 21.15. 35 minutt seinare spring Karsten Warholm finale på 400 meter hekk.

SHOW: Jakob leverte både sin raskaste spurt nokosinne og show for publikum i VM-semifinalen. Foto: Petr David Josek / AP

«Utruleg» utvikling

Sisterunden til Ingebrigtsen i semifinalen er den raskaste han har sprunge, med ei tid på 52 sekund.

Faktisk har han levert dei tre raskaste sisterundane sine denne sesongen. I tillegg til tida i VM-semifinalen, sprang han sisterunden på 54,13 under rekordløpet i Chorzów og 54,26 i Rabat.

I desse løpa har han også hatt sine raskaste tider på dei 200 siste meterane, også kalla spurten.

I VM-semifinalen sprang han dei 200 siste meterane nesten to sekund raskare enn då han tapte gullet på 1500 meter i spurten mot Jake Wightman i VM i fjor.

Briten er skadd og står over VM i år, men har bite seg merke i utviklinga til den norske rivalen sin.

– Eit anna nivå enn før

– Eg trur eg vekte bjørnen. Det eg gjorde, som eg trur andre også ville gjort, var å utfordre han på dei siste 100 meterane, sa Wightman til Citius MAG-podkasten tidlegare i VM.

SPURTA frå: Jake Wightman slo Jakob i spurten i VM i fjor og er regjerande verdsmeister på 1500 meter. Foto: Martin Meissner / AP

Briten har tidlegare i år sett ein ny versjon av Ingebrigtsen.

– Vi såg det same i innandørs-VM. Då eg såg han auke tempoet på dei siste 100 meterane av eit 3,27-løp, tenkte eg at dette er eit anna nivå enn tidlegare år, fortalde Wightman.

Storebror Henrik er næraste støttespelar for veslebroren og er nærast ein personleg trenar ved sida av sin eigen løparkarriere.

Ingen kjenner betre til nivået til Jakob, og ifølgje Henrik er det høgare enn i fjor.

– Det er vanskeleg å føresjå, at han skal ta eit tilsvarande steg inn mot denne sesongen, som han gjorde inn mot sist sesong. Det er nesten usakleg å tenkje, innleier Henrik før han slår fast:

– No er det mest sannsynleg det han har gjort. Du ser at han er mykje betre i år enn i fjor, utruleg nok.

– Ein fullkommen løpar

I VM-byen Budapest har Jakob nærast ost av sjølvtillit og tru på eigne ferdigheiter. Broren meiner at det er eit resultat av at Jakob endeleg er på det nivået han sjølv ønskjer.

– Han kjenner seg så bra som han ønskjer å vere. Det har eigentleg vore problemet hans. Innstillinga, mentaliteten og sjølvtilliten har vore veldig bra heilt sidan 2018, men så er det nivået som heng litt etter, forklarer Henrik og følgjer opp:

FULLKOMEN: Storebror Henrik meiner veslebroren har vorte betre på alt denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Mentalt har han vore der dei siste åra. Det er interessant å sjå. Han blir meir og meir ein fullkommen løpar. Han har meir fart, meir kondisjon. Meir alt.

Sjølv om Jakob sprang sin raskaste spurt nokosinne i VM-semifinalen, hadde han også tid til å «showe» litt for publikum.

– Det er litt kult. Eg kan anerkjenne den entusiasmen og konkurransegleda som han viser, seier storebroren.

Han set pris på at veslebroren viser ein personlegdom som kan skape litt blest og sørgje for underhaldning i friidrettsverda.

– Vi er plutseleg i ein situasjon der folk vil sjå Jakob springe. Dei har ikkje berre lyst til å sjå ein 1500 meter i VM, dei har lyst til å sjå Jakob springe. Det er litt kult. Det er nokre slike personlegdommar i idrettsverda og Jakob er ho i springinga som folk har lyst til å sjå på.