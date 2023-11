Ingebrigtsen utsatt for tyveri: – Tragikomisk hvor mye dritt det er nå

Varslingssak i Skiforbundet: – Hendelser som bryter med Skiforbundets etiske regler

Tidligere landslagssmører, Frode Pedersen, varslet i sommer om påståtte kritikkverdige forhold. Pedersen har blant annet jobbet tett med Johannes Høsflot Klæbo tidligere.

Nå er Norges Skiforbund ferdig med behandlingen av saken.

«Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler», skriver Skiforbundet i en pressemelding.

Skiforbundet engasjerte advokat Per Ragnar Bronken fra Elden Advokatfirma i arbeidet med saken, og advokatfirmaet har nå utarbeidet en rapport.

– Det er vår vurdering at de kritikkverdige forholdene som er fremhevet av varsler, ikke utgjør lovbrudd etter norsk rett. Videre er det ingenting som tyder på at varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven på noe tidspunkt, sier advokat Bronken.

Skiforbundet skriver videre i pressemeldingen at Bronken imidlertid vurderer «at det er klart at noen av de enkeltstående hendelsene som det er varslet om, er å anse som «utilbørlig opptreden» etter NSFs «etiske retningslinjer for skiidretten»».

– Selv om varslingssaken er avsluttet, er det fremkommet kunnskap gjennom behandling av varselet som vil være viktig for oss fremover. Det gjelder både hvordan håndtere negative hendelser i arbeidsmiljøet for dem som jobber ute i felt, men også våre rutiner for behandling av varslingssaker, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund.