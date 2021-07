Ingebrigtsen-utfordrer trekker seg

Sølvvinneren fra 1500-meteren i VM i Doha for to år siden, Taoufik Makhloufi, trekker seg fra Tokyo-OL grunnet en kneskade.

33-åringen fra Algerie var regnet som en mulig utfordrer til å kjempe om edelt metall på 1500-meteren under årets sommerleker i Tokyo.

Nå bekrefter han selv til nyhetsbyrået AFP at han er nødt til å trekke seg fra lekene, og Jakob og Filip Ingebrigtsen har én utfordrer mindre i medaljekampen.

Makhloufi tok sølv på både 800- og 1500-meterdistansene under OL i Rio for fem år siden, og sølv på 1500 meter under VM i Doha i 2019. (NTB)