Se Diamond League fra Lausanne kl. 19.55 fredag på NRK1.

– Det var kult. Vi kan godt reise på denne måten mer.

Filip og Jakob Ingebrigtsen er samstemte der de stiger ut av helikopteret. I stor stjernestil ble de hentet av arrangøren fra treningsleir i St. Moritz til Diamond League-stevnet i Lausanne lenger sørøst i landet. Så stor status har altså løpebrødrene fått.

Men siden det er under en uke siden milløpet i Stanford, var de lenge usikre på om de skulle delta. Avgjørelsen falt først torsdag morgen.

– Vi kom jo rett fra USA, og det tar på kroppen om man vil eller ikke. Derfor var litt i tvil om vi skulle stille, men det er jo praktisk å bruke én time i stedet for seks-sju timer bil. Vi må spare krefter der vi kan for å la kroppen hente seg inn igjen. Men tilbake blir det bil igjen, men det får vi tåle, forteller Filip Ingebrigtsen og ler.

Mye ligger til rette

Det var ikke bare helikoptertransporten som talte for å løpe i Sveits.

– Endelig får vi springe 1500 meter, poengterer storebror.

For både i Oslo og USA var det en engelsk mil på programmet, og bare Jakob løp 1500-meteren i Stockholm for en drøy måned siden.

– Vi føler jo det er 1500 meter som virkelig gjelder, selv om en mil er stort mange andre steder. Også skal det bli godt å slippe de ekstra meterne, mener 18-åringen.

GOD STEMNING: – Skal du holde rundt meg nå? Det blir kanskje litt mye, fleiper storebroren når Jakob legger en broderlig arm rundt ham. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

I tillegg byr Lausanne på sol, temperaturer opp mot 30 grader og høy luftfuktighet. Ganske perfekt for mange friidrettsutøvere.

– Det er veldig gode forhold, rask bane og alle er gira på å springe fort. Vi har lyst til å sette årsbeste før Monaco, sier Filip Ingebrigtsen, som har sesongbeste på 3.37,04. Jakobs er 3.36,81.

For det var neste fredag, i nevnte Monaco, brødrene hadde «planlagt» sesongens første supertider.

Nå kan de komme tidligere.

MATCHER: I like bukser med ulik farge ankom brødrene Lausanne torsdag kveld. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Vi håper det går fort fra start. Vi er her for å springe, og håper de andre er gira på det også, forteller 26-åringen.

Forventer mer

Og det er ikke utenkelig at det skjer. Med i det sterke feltet er nummer en og to fra Stanford, Timothy Cheruiyot og Ayanleh Souleiman. Og selv om det ikke gikk raskt forrige søndag, tror NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, fredagens løp fort blir et helt annet.

– Nå tror jeg han (Cheruiyot) kommer til å gå for en ordentlig god tid, for det er lenge siden sist. De tror jeg passer brødrene Ingebrigtsen helt utmerket, sier Rodal, som forventer bedre tider av de norske gutta.

– På omtrent samme tid i fjor sprang Filip 3.30,01, som er ekstremt sterkt, og Jakob litt over 3.31 i Monaco. Jeg tror kanskje ikke de er i stand til det, men vi bør kanskje få begynne å se 3.32 og 33, og det tror jeg de føler selv også