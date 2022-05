Meldinger om at politiet bruker tåregass i Paris

Ifølge medier har politiet brukt tåregass på grunn av kaos utenfor stadion der Champions League-finalen skal avholdes. Kampen er foreløpig utsatt en halvtime.

Sky News skriver at det er problemer med å få Liverpool-fansen inn på stadion. Den engelske klubben møter Real Madrid i finalen. Sky skriver også at BT Sport, som har rettigheter til kampen, melder at politiet har brukt tåregass mot fans.

Journalisten Andy Kelly fra Liverpool skriver også på Twitter at det er brukt tåregass.

– Det er null kommunikasjon med fansen. Ingen kunngjøringer om hvorfor vi fortsatt er her. Hvorfor vi er blitt tåregasset eller at avspark er utsatt, skriver Kelly.