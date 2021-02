– Han leker med feltet, fastslo NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal da Jakob Ingebrigtsen stakk fra samtlige konkurrenter to runder før målgang.

– Det gikk jo veldig bra. Det er ikke så mye annet å si enn det, sier hovedpersonen, og ler bak munnbindet på videolinja fra franske Lievin.

Klokka stoppet på 3.31,80. Med det knuste han den forrige europarekorden på 1500 meter innendørs, som var på 3.33,32 og tilhørte Andres Manuel Diaz fra Spania.

– Jeg ønsker alltid å løpe raskt, men det var mitt første løp i 2021, og det er innendørs i tillegg. Det var ei stund siden sist, så du vet aldri. Jeg har trent veldig bra, men i dag var det veldig lett, og det er en fantastisk følelse, sier en strålende fornøyd europarekordholder.

– Du knuser europarekorden og er nesten på verdensrekord, og så sier du at det gikk lett ...?

– Jeg er litt ... Eller ikke bare litt, jeg er veldig overrasket sjøl over hvor lett det gikk. Jeg visste før start at hvis det hadde vært et utendørsløp, så kunne jeg ha løpt ganske fort, for jeg kjente meg ganske bra. Men man vet aldri når man skal løpe innendørs, for det er ganske mye tyngre enn å løpe ute, sier han til NRK.

– Å løpe 31 og føle meg så bra underveis, det er ganske drøyt, konstaterer han.

Rekord på rekord

Dermed fortsetter 20-åringen å gjøre ting ingen europeere har gjort før ham. Sist sommer satte han europarekord på både 1500 og 2000 meter utendørs.

Tirsdag slo Ingebrigtsen også stevnerekorden til Hicham El Guerrouj, som har verdensrekorden utendørs på 1500 meter.

– Det betyr at han er tregere enn meg, smiler Ingebrigtsen.

Og snart er det kanskje verdensrekorder, ikke europarekorder, man må begynne å snakke om for Jakob Ingebrigtsen.

Han har allerede U20-verdensrekorden innendørs på 3.36,02, som var hans personlige rekord fram til nå.

Tror på verdensrekorder

Seniorverdensrekorden innendørs tilhører Samuel Tefera og er på 3.31,04. Med 3.31,80 i Lievin var ikke Ingebrigtsen langt unna.

Det norske supertalentet erkjenner også at han nå begynner å se på utendørsrekorden til El Guerrouj, på 3.26,00, som innenfor rekkevidde. Ingebrigtsens europarekord utendørs er på 3.28,68.

– Ja, man får mer og mer troa når man løper fortere og fortere, sier han.

– Betyr dette resultatet at du har tatt enda et steg, kan vi fastslå det allerede?

– Absolutt. Man vet aldri om man klarer å bli bedre og om man klarer å gjenskape den suksessen man har hatt tidligere, men jeg har fortsatt troen på å bli bedre i den treningsfilosofien vi har, og da er det veldig gøy å få sånne svar som jeg får i dag.

Storebror Filip Ingebrigtsen fikk for øvrig trøbbel fra start, og kom i mål på 3.40,09 i tirsdagens løp.

Norsk rekord av Hynne

Også Hedda Hynne fikk en strålende start på det som etter planen skal være en OL-sesong. Hun satte nemlig norsk innendørsrekord på 800 meter. Den nye rekorden er på 2.00,92. Hynne hadde selv den gamle rekorden på 2.01,55.

Hynne ble nummer tre i løpet etter en sterk avslutning, kun slått av Jemma Reekie fra Storbritannia (2.00,64) og Habitam Alemu fra Etiopia.

Hynne fortsetter dermed der hun slapp i 2020, da hun fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Med 1.58,10 hadde hun verdens nest beste tid på 800 meter utendørs i fjor.

– Jeg har store mål, og så må jeg prøve å gjøre det på en smart måte og nyte veien underveis. Det her er tøff konkurranse, og alle som står her ute er «pip» gode til å løpe, så det handler om å ha hodet på plass, og jeg føler jeg klarte det i dag og gir meg selv et klapp på skuldra for det, sier hun til NRK etter sesongstarten.