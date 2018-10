– Vi starter på et helt ekstremt nivå enn vi har vært tidligere. Herfra kan vi bare bli bedre. Jeg ser veldig positivt på de neste årene, sier Ingebrigtsen om nivået de har inne for øyeblikket.

Også broren Filip føler at de er i kjempeform allerede ved sesongens første løp.

– For min del er jeg ti-tolv hakk bedre enn det jeg noensinne har vært på denne delen. Utgangspunktet er veldig bra når jeg springer under 29 minutter på 10 kilometer.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen er ikke uenig med guttene. Han mener de aldri har holdt høyere nivå i sesongåpningen.

– Hvis dette er representativt på det vi kan forvente fremover, så er jeg veldig godt fornøyd. De har aldri vært bedre på dette tidspunktet enn nå.

I mål tikket Henrik Ingebrigtsen inn til tiden 28.41. Det var ny løyperekord på det 10 kilometer lange gateløpet, som både har start og målgang ved klubbhuset til IL Holeværingen i Hole.

Filip rykket – og stivnet

Da hadde han rykket fra broren Filip like før oppløpet, og sikret seg seieren. Men på et tidspunkt så det stygt ut.

LØYPEREKORD: Henrik Ingebrigtsen satte ny løyperekord. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Med 1,5 kilometer igjen rykket Filip. jeg hadde ikke sjans til å følge. Jeg visste at jeg gir opp så er det ingen håp, men hvis jeg fortsetter å løpe så fort jeg klarer så kunne jeg ta han. Det ble en fin duell på slutten der, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

Filip Ingebrigtsen innrømmer at han ble litt for ivrig da han rykket.

– Jeg trodde ikke det var jeg og Henrik som skulle kjempe om førsteplassen. Jeg ble kanskje litt for ivrig da jeg gikk, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Begge kom i mål til en tid som var bedre enn den tidligere løyperekorden til Sondre Nordstad Moen. Den var på 28.50, og mens Henrik kom i mål på 28:41, så passerte Filip målstreken på 28.47.

– Jeg hadde matforgiftning i begynnelsen av uka, så jeg var litt usikker på hvordan kroppen klarte seg på slutten. Jeg er veldig fornøyd med at kroppen er tilbake. Det er godt å få bekreftelse på at kroppen er ganske bra, forteller Henrik.

Jakob hadde vært best.

Filip måtte nøye seg med andreplass, og innrømmer at det var surt.

– Det er klart, andreplass er alltid surt når førsteplass er innen rekkevidde. Han var litt kaldere, og holdt bedre inn.

Det var ventet at man skulle få tre blad Ingebrigtsen på startstreken i det 10 km lange gateløpet, men fredag bekreftet Gjert Ingebrigtsen at yngstemann Jakob Ingebrigtsen måtte stå over. 18-åringen har slitt med en forkjølelse.

Henrik tror Jakob hadde vært sterkest om han hadde stilt i dag.

– Ja, uten tvil, slår han fast.

Det er også Gjerrt sikker på.

– De vet at lillebror hadde tatt dem med god margin i dag. Jeg tror de savnet han som en motor der fremme. Filip klagde veldig på Henrik fordi det gikk alt for sakte i lange perioder.

Søndag reiser alle tre til Flagstaff, Arizona, på høydesamling.