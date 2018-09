– Åh, det var tøft, sier Henrik Ingebrigtsen etter å ha kommet i mål til tiden 9.32.

Den tiden var han ikke helt fornøyd med. Ingebrigtsen løp nemlig Stoltzekleiven opp sist gang i 2013, og kom da i mål etter åtte minutter og 50 sekunder.

I årets utgave ble han dessuten slått grundig av vinneren Thorbjørn Ludvigsen (Varegg IL), som leverte et strålende løp i de våte og utfordrende forholdene opp den stupbratte løypa.

Ingebrigtsen kunne ikke annet enn å innrømme at han burde ha lyttet til pappa Gjert, som rådet sønnen til å velge løpesko i stedet for piggsko. Men Ingebrigtsen gjorde ikke det, og løp på de våte steinene i piggsko.

– Det er like irriterende hver gang han har rett, sier Ingebrigtsen og flirer.

– Det var glatt i dag. Det var mer enn jeg husket. Sist jeg løp her greide jeg å ha jevn flyt, men nå var det bare rykk og napp, litt rot.

Vinneren Thorbjørn Ludvigsen imponerte i Stoltzen opp. Foto: Anders Skjerdingstad

Regnet stoppet imidlertid ikke motbakke-spesialistene som stilte til start, som Ingebrigtsen var langt unna å greie å utfordre gjennom de 900 meterne og 908 trappetrinnene.

– En helt egen syre

Vinneren Ludvigsen kom i mål til den knallsterke tiden 8.02, og sikret med det seieren foran Stian Øvergaard Aarvik (Gneist) som fikk tiden 8.25.

– Du får en helt egen syre her. Når nivået blir så høyt som det er blitt må man liksom grave helt i kjelleren hvert år også, sier Ludvigsen med et smil.

Motbakkeløperen avslutter dermed sin sesong med seier.

– Det er siste løpet for min del, og Stoltzen er spesielt. Det er gøy å ha det med som den siste utskeielsen før vinteren kommer, sier han.

Det regnet tungt i Bergen i dag, og det ga tøffe forhold i den stupbratte løypa opp Stoltzekleiven. Her løper Ingebrigtsen i mål. Foto: Anders Skjerdingstad

– To forskjellige ting

Ludvigsen løp altså halvannet minutt raskere enn Ingebrigtsen, men mener likevel det står respekt av friidrettsprofilens tid.

– Det er to forskjellige ting. De løper på tartandekke og har et helt annet løpssteg. Opp her er det fjellgeit-beina som gjelder. Man blir god på det man trener for. Men det er moro at de kommer her og prøver seg, sier den glade vinneren.

Jakob Ingebrigtsen representerte Ingebrigtsen-familien i løpet i fjor, men han greide ikke å slå storebrorens tid. Faktisk endte det i stedet med en liten kollaps av EM-vinneren den gang.

Familierekorden tilhører dermed fortsatt Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg løper her for å jobbe med vinnerskallen. Selv om jeg vet at jeg ikke er forberedt til et løp som dette, så må jeg gjennomføre og gjøre mitt beste, sier Henrik Ingebrigtsen.

I kvinneklassen ble det delt seier da Eli Anne Dvergsdal (Varegg IL) og Karoline Holsen Kyte (Førde IL) begge løp i mål til 10,34.