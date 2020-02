Ingebrigtsen sesongåpnet med årsbeste i verden: – Føler seg som en million

– Man skal ikke undervurdere savannen i Afrika, det funker bra, sier trenerpappa Gjert etter at Filip Ingebrigtsen innledet sesongen med en suveren seier i World Indoor Challenge i Düsseldorf tirsdag kveld.

Filip Ingebrigtsen kom rett fra høydetrening i Sør-Afrika, var i en klasse for seg de to siste rundene og vant 1500-meteren på 3.36,32. Det er klar personlig rekord og årsbeste i verden.

Lillebror Jakob er den eneste nordmannen som har løpt fortere på distansen, med 3.36,02 – som også er juniorverdensrekord.

– Det viser at man ikke er avhengig av piggsko for å løpe fort, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

STRÅLENDE FORNØYD: Trener og pappa Gjert Ingebrigtsen var ikke overrasket etter at sønnen hadde løpt inn til seier, personlig rekord og årsbeste i verden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Boblet over av overskudd

– Dette var en bra start på 2020. Når jeg løper slik på grunnform fra høyden i Afrika, så lover det godt. Nå gleder jeg meg allerede til neste helg, sier Filip Ingebrigtsen selv til TV 2.

Han er på ingen måte overrasket over den gode sesongdebuten, etter at Filip Ingebrigtsen har følt seg meget sterk under oppholdet i Sør-Afrika.

– Han har boblet over av overskudd i lang tid, så vi så hvilken vei det bar. I dag prøvde han bare å lese løpet, ligge «cool» og så øse av overskuddet på slutten, sier Gjert Ingebrigtsen på telefon fra Düsseldorf.

Løper igjen lørdag

Ifølge trenerfaren var sesongdebuten sånn sett helt oppskriftsmessig.

– Han føler seg som en million. Da går det som regel bra, påpeker han.

Filip Ingebrigtsen reiser allerede fredag til New York, for å løpe et nytt innendørsstevne lørdag.

OVERRASKENDE BRA: NRKs friidrettsekspert lot seg imponere av Filip Ingebrigtsen. Vebjørn Rodal mener det lover godt foran en spennende 2020-sesong. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg synes det var kjempebra, nesten litt overraskende bra. Filip kommer rett fra treningsleir, reise og styr. Når han da gjør 3.36,32, blir jeg imponert. Det er solid, sier NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal.

– Å åpne på en slik måte må være fantastisk. Dette gir selvtillit og trygghet, legger Rodal til.

Brødrene Jakob og Henrik har begge droppet innendørssesongen på grunn av skader, og er fortsatt på treningsleir i Sør-Afrika.