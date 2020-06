Det var duket for en superduell mellom mellomdistansespesialist Henrik Ingebrigtsen og langdistansemannen Sondre Nordstad Moen på 5000 meter på Bislett Stadion i kveld.

Men noen reell duell ble det aldri. For da haren ga seg midtveis i løpet, tok den eldste av løperbrødrene fra Sandnes umiddelbart føringen. De siste rundene ble det sololøp.

Ingebrigtsen kom ikke ned mot sin personlige rekord på 13.15,38, men presset seg under 13.20.

13.19,65 er årsbeste i verden med klar margin. Før løpet var det Robert Kirpro fra Kenya som hadde årsbeste med 13.32,5.

– Det var egentlig et bra løp. Det passet meg bra i dag at jeg fikk en moderat åpning og fikk kjøre på mot slutten. Kroppen responderer ganske bra, jeg kjenner at kroppen har mer inne, men jeg er godt fornøyd med at jeg fikk ut dette på en mandag på Bislett. Det var ett av mine beste løp, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen overlegen

Dagens hare var Sindre Buraas, som selv har den fjerde beste 5000-metertiden i Norge gjennom tidene – og paradoksalt nok forsøkte å hjelpe Ingebrigtsen og Nordstad Moen til å gå forbi ham på statistikken. Det klarte ingen av dem.

Etter rundt halvløpt distanse la Buraas seg til side og overlot føringen til Ingebrigtsen som hadde med seg Nordstad Moen, Zerei Kbrom, Per Svela og Narve Gilje Nordås.Til slutt endte Nordås, som trener med Ingebrigtsen-famielen, på en oppløftende andreplass med soleklar ny personlig rekord på 13.33,39, mens Zerei Kbrom tok tredjeplassen.

Sondre Nordstad Moen måtte ta til takke med en femteplass.

Resten av resultatlisten er her.

De andre hadde nemlig ikke sjanse til å henge på da Ingebrigtsen tråkket på gassen mot slutten av løpet. Ingebrigtsen virker langt sterkere enn hva som var tilfellet i fjor, da han likevel satte norsk rekord på 3000 meter.

Korona-opptur

Han legger ikke skjul på at en vår og forsommer uten konkurranser har gjort en skadeforfulgt kropp meget godt,

– Med en gang jeg så hvordan det bar så ble jeg litt lettet. Jeg kjente på meg selv at jeg ikke var helt der jeg ville være være. Jeg hadde ikke fått gjort den treningen jeg ville. Det er mye bedre å komme inn i en sesong hvor man har fått gjort den treningen man ønsker. Det har jeg ikke fått gjort de siste sesongene, forteller Ingebrigtsen.

Før koronapandemien brøt ut, erkjente han i NRK-podkasten «I det lange løp» at sesongens hovedmål var EM i Paris, fordi det var der han kunne kjempe om medalje. Medalje i OL i Tokyo så han på som helt urealistisk.

EM ble avlyst og OL ble flyttet til 2021. Og nå tror Ingebrigtsen at han likevel kan kjempe om medalje Tokyo.

– Jeg er kanskje enda litt mer optimistisk. Hvis jeg klarer å få kontinuitet i det treningsarbeidet jeg gjør på hjemmebane, så har jeg hundre prosent troen på at jeg skal ha nivået inne til å kjempe om medalje, det har jeg troen på, sier Ingebrigtsen.

De to andre brødrene Ingebrigtsen stiller til på 800 meter i morgen. Foto: NTB Scanpix Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Filip og Jakob løper 800 meter

Mens Henrik stilte på 5000 meter kommer de to andre Ingebrigtsen-brødrene til å løpe tirsdag under årets Boysen Memorial-stevne.

Jakob og Filip stiller begge til start på 800 meter som løpes kl. 21.32 tirsdag kveld.