Ingebrigtsen-rival suspendert, Rodal reagerer: – Uforståelig for meg

Friidrettens eget antidopingbyrå, Athletics Integrity Unit (UIO), bekrefter torsdag ettermiddag suspenen av den kenyanske mellomdistanseløperen.

Det betyr at han tre ganger i løpet av 12 måneder ikke har vært der han hadde oppgitt til antidopingmyndighetene at han skulle være.

– Det er uforståelig for meg. Det er mulig at det går an å komme opp med tre gode forklaringer. Men egentlig har jeg ingen forståelse for at du ikke klarer å unngå et tredje brudd på meldeplikten innenfor 12 måneder når du først har fått en og to advarsler. Da blir jeg mistenksom, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

På rekke og rad

Utestengelser for brudd på meldeplikten begynner å bli en trend i friidretten.

5. juni ble det kjent at den regjerende verdensmesteren på 400 meter, Salwa Eid Naser fra Bahrain, suspendert for brudd på meldeplikten. Hun hadde da brutt den hele fire ganger.

17. juni ble det kjent at regjerende verdensmester på 100 meter, Christian Coleman fra USA, også var suspendert for brudd på meldeplikten.

Mens Coleman bestrider det siste bruddet, omtalte Naser at det var helt normalt å miste tre kontroller. Selv om de stadige suspensjonene tyder på at hun har et poeng, kjøper ikke Vebjørn Rodal den.

– Hun har ikke rett i det. Men det kan selvfølgelig spekuleres i å misse en eller to for å få et tidsvindu for å være i fred for å drive med noe du ikke bør drive med, og så kan du havne i skvis på den tredje, sier den olympiske 800-metermesteren fra 1996.

– Vanskelig å si om de kalkulerer

Blir man dømt for tre brudd på meldeplikten, har det en strafferamme på to års utestengelse. Blir man tatt med for eksempåel EPO eller anabole steroider i blodet, kan man bli utestengt i fire år eller mer.

Rodal vil likevel ikke spekulere i noen utøvere velger risikoen for to års utestengelse foran riskioen for enda mer.

– Det er vanskelig å si om de kalkulerer det sånn. Jeg har ikke noe grunnlag for å si det. Men på generelt grunnlag skal vi ikke være naive i antidopingarbeidet. Det å tru det verste, er nesten en forutsetning for å lykkes med antidopingarbeid. Ellers havner vi på etterskudd, påker han.

– Klarer å ta mistenkelige mijøer

Rodal mener sakene som dukker opp kan henge sammen med en mer systematisk jakt på juksemakere.

– Det kan virke som AIU har klart å organisere seg litt bedre, jobber litt etterretningsmessig og litt mer effektivt, slik at de i større grad klarer å ta mistenkelige utøvere eller miljøer, sier han.

Og apropos mistenkelige miljøer: Kenyas stygge dopinghistorie gjør at Rodal ikke akkurat ser Manangoi-saken i et bedre lys.

– Det er klart at Kenya er under lupen, definitiv. Og definitivt med rette, de har selv satt seg i den posisjonen at de blir ekstra godt fulgt med, påpeker han.