Ingebrigtsen-rival suspendert

Avaldsnes nådde ikke fram med anke

Avaldsnes reagerte sterkt på at NFF idømte Elise Thorsnes tre kampers karantene etter at hun satt inn en albue i fjeset på Kolbotns Noor Eckhoff, og de anket straffen. Men nå er anken behandlet, og dommen blir stående, skriver Haugesund avis.



– Jeg synes det er en veldig streng straff for noe jeg ikke mente å gjøre, sier Elise Thorsnes til NRK.