Ingebrigtsen prøver seg på 3000 m

Målfest for Rosenborg

Rosenborg snudde 0–1 til 5–1 mot Ventspils og har dermed tatt seg vidare til tredje runde i europaligakvalifiseringa. Dino Islamovic sørga for to mål før pause og Anders Konradsen eitt. Carlo Holse sørga for 4–1 på eit vakkert friskpark, medan Kristoffer Zachariassen fastsette sluttresultatet til 5–1.

I neste runde for Åge Hareide sine menn ventar Alanyaspor.