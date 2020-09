Ingebrigtsen om elleve nederlag på elleve forsøk: – Har virket håpløst

– Det er ekstremt dumt for oss som må vente, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK i april, da det ble klart at OL i Tokyo ville bli flyttet fra 2020 til 2021.

Fem måneder senere mener NRKs friidrettskommentator at utsettelsen nærmest ser ut som en gave til 19-åringen fra Sandnes.

– Jeg har mye mer tro på et OL-gull neste år enn jeg ville hatt i sommer, sier Jann Post når han analyserer det som har skjedd denne sommeren.

Fredag kveld brøt Jakob Ingebrigtsen en ny barriere da han tok sin første Diamond League-seier i Brussel. Med vinnertiden 3.30,69 var han nesten fire sekunder foran andremann på resultatlista på 1500-meteren, Jesus Gomez fra Spania.

Nå gjenstår egentlig bare én stor barriere, nemlig å slå Timothy Cheruiyot – verdens beste 1500-meterløper de siste årene, som ikke løp i Belgia.

VIL SLÅ ALLE: Jakob Ingebrigtsens første Diamond League-seier kom i Brussel, men mannen han aller helst vil slå, var ikke med. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

– Han har alltid krefter

Ni ganger har Ingebrigtsen stått på samme startstrek som sin fem år eldre rival fra Kenya i en 1500-meter. Like mange ganger har han blitt slått. Det samme har skjedd de to gangene de har møttes på en engelsk mil.

– Enn så lenge har det virket håpløst. Han har alltid litt mer krefter igjen enn resten, uansett hva han og de andre gjør, konstaterer Jakob Ingebrigtsen overfor NRK.

Men både han, Jann Post og alle andre som har fulgt med friidrett denne sommeren har sett at noe har skjedd.

Cheruiyot vant riktig nok både i Monaco og Stockholm, men i begge disse løpene kjente han pusten fra sin norske rival helt til målstreken.

Ser man på kenyanerens utvikling, tyder den dessuten på stagnasjon. En personlig årsbeste på 3.29,10 i 2017 ble til 3.28,41 i 2018, 3.28,77 i 2019 og 3.28,45 i år. Den personlige rekorden er altså to år gammel.

– Tidsspørsmål før jeg slår ham

Til sammenligning løp Jakob Ingebrigtsen på 3.39,92 i 2017, 3.31,18 i 2018, 3.30,16 i fjor og 3.28,68 i Monaco i år. Ingebrigtsen har med andre ord løpt raskere i år enn Cheruiyot gjorde på sitt beste i fjorårssesongen, da han ble verdensmester.

– Avstanden mellom meg og de andre, og Cheruiyot, har vært såpass stor, spesielt i fjor. Så det å virkelig kunne slåss mot ham er veldig gøy, sier Ingebrigtsen.

– Føler du at du har verktøy i kassa di til å slå ham nå, eller må du bli litt bedre før du kan gjøre det?

– Jeg føler kanskje jeg må bli litt bedre. Men i år føler jeg at jeg har tatt et stort steg mot å kjempe om førsteplassen og å pushe Cheruiyot. Så hvis jeg blir litt bedre og han fortsetter som han pleier, så blir det et tidsspørsmål før jeg slår ham, påpeker Jakob Ingebrigtsen.

IMPONERT: NRKs friidrettskommentatorer – Karen Marie Ellefsen, Vebjørn Rodal og Jann Post – har sett at Jakob Ingebrigtsen har tatt enda et stort steg denne sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hans oppskrift er tilsynelatende enkel:

– Det eneste vi kan gjøre er å gå hjem og bli bedre. Det føler jeg absolutt jeg har blitt til i år, og jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal bli det igjen til neste år.

Bedre kapasitet

Jann Post gjør akkurat den samme analysen.

– Ja, Jakob er 19 år og fyller snart 20. Det er naturlig at han fortsetter å forbedre seg. Det er langt fra sikkert at Cheruiyot forbedrer seg, påpeker kommentatoren.

– Hva er det han må bli bedre på?

– Cheruiyot har jo 1.43 på 800, og jeg tror ikke Jakob klarer å bli raskere enn ham på kortere distanse. Så her er det snakk om å få enda bedre kapasitet og enda bedre løpsøkonomi som gjør at Jakob kan ta like stort steg som han har gjort i år. Hvis han blir halvannet sekund bedre, som han er blitt fra i fjor til i år, da blir Jakob vanskelig å slå, sier Jann Post.

Mest sannsynlig får ikke Ingebrigtsen flere sjanser til å slå Cheruiyot i år. En annerledes sesong går mot slutten.

STORT STEG: Jakob Ingebrigtsen har ikke bare brutt 3.30-grensa i år. Han har løpt en raskere 1500-meter enn noen annen europeer i historien. Og det som tenåring. Foto: MATTHIAS HANGST / AFP

Enda en europarekord?

Derimot kan Jakob Ingebrigtsen få muligheten til å sette enda en europarekord. Han har allerede gjort det på 1500 og 2000 meter, og nå har 3000 meter kommet inn på programmet i Diamond League-stevnet i Roma 17. september.

– Vi ser litt hva som er mulig med covid-19, men jeg har ekstremt lyst til å løpe en rask 3000. Det begynner å bli en del år siden, sier han.

Jakob Ingebrigtsen har faktisk en såpass beskjeden personlig rekord som 8.00,01, satt for over tre år siden. Norgesrekorden på 7.36,85 tilhører Henrik Ingebrigtsen, mens Mohammed Mourhits europarekord er på 7.26,62.

– Jeg har som mål å løpe under 7.30 på 3000 meter. Det er ikke bare bare. Og de tre sekundene man trekker fra videre nedover blir ganske mye verre, påpeker han.