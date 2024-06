– Glir ifra Narve Gilje Nordås her, utbrøt NRK-kommentator Jann Post i det løpet ble avgjort på oppløpet og Jakob Ingebrigtsen løp inn til seier på tiden 13.14,36.

Duellen med hans norsk rival ble først avgjort på de siste 100 meterne. For Nordås ga seg ikke i dette løpet. Og landets nest beste løper var bare drøyt seks tideler bak i mål.

– Det var helt fantastisk. Jeg kjente kroppen funket såpass bra i går at jeg ville springe løp igjen i dag., sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet, som var hans andre løp på to dager i NM.

Ingebrigtsen feiret med sitt nye familiemedlem Filippa på direkten etter NM-gullet. Foto: NTB

Etter å ha avgjort duellen gikk det kort tid før Ingebrigtsen feiret gullet med sitt nye gull, den fire dager gamle datteren Filippa i armene. Det skjedde mens han gikk æresrunde, noe som høstet hyllest fra publikum.

– En av de mest innholdsrike ukene i hans liv, sier Post.

– Det er litt spesielt. Det har vi ikke sett før, sier Rodal om Ingebrigtsens feiring med den fire dager gamle datteren.

Selv koste Ingebrigtsen seg med feiringen.

– Hvordan var det å vise frem Filippa til Sandnes stadion?

– Det var stas. Jeg er stolt. Det er klart at det er mye som har skjedd den siste uken. Det er ekstra gøy at Elisabeth og Filippa har ekstra krefter for å komme opp og se på, sier Ingebrigtsen til NRK.

Løper inn til NM-gull – kliner til med kona Du trenger javascript for å se video.

Oppildnet publikum

Elisabeth Asserson Ingebrigtsen kom akkurat til stadion i det startskuddet gikk.

– Hvordan var det å oppleve dette sammen med deres nyfødte datter på stadion

– Det var veldig kjekt, men det var veldig dobbeltstress. Du er stresset for at hun skal ligge fint og i ro, men også at han skal vinne. Det er en fin start å være med på et NM før nervene kommer skikkelig, sier hun til NRK.

Foto: Fredrik Tombra

– Hun er bare fire dager gammel. Hvordan har disse dagene vært?

– Det har vært en ny tilvenning, men det har vært veldig kjekt og godt å få noen dager hjemme i Sandnes med Jakob også, sier Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen mener selv det er superstas å ha blitt far denne uken.

Og han var også i sitt ess underveis i løpet:

Ingebrigtsen hauser opp publikum underveis Du trenger javascript for å se video.

NRKs kommentatorteam mente underveis at det så ut som han omtrent var på hvilepuls, til tross for et friskt NM-tempo.

– Det går fort nok til at dette også blir en ok treningsøkt for Jakob, utbrøt NRK-kommentator Jann Post etter knapt fire minutter av løpet.

Da hadde løperne tidlig ligget an til 13.15 på 5000-meteren.

Ingebrigtsen forteller at han følte seg sterk under løpet.

– Jeg føler meg bra. Jeg kjenner jeg blir motivert av det også. Det gir litt mersmak og jeg vil trene og gjøre jobben som skal til. Når man føler seg bra og fungerer så bra, så er det positivt for meg også, sier Ingebrigtsen.

Snuoperasjon

Det var bare noen timer før løpet at det ble klart at han skulle stille opp.

Egentlig skulle han bare løpe 1500 meter fredag kveld. I et ufyselig vær løp han da inn til 3.34,03. Men så snudde han. Og da fikk man duellen man ønsket.

Ingebrigtsen underveis på 5000-meteren. Foto: Carina Johansen / NTB

For det var duket for NM-duell mot Narve Gilje Nordås, som tok bronse bak Ingebrigtsen på 1500-meteren under VM i fjor. Og NM-duellen leverte for begge rivalene.

– Jeg er veldig fornøyd. Så det er oppløftende. Etter et miserabelt EM var det godt å kjenne at det kjentes godt og bedre enn forventet og at jeg klarte å henge på så lenge. Det var bare de siste 80 meterne det røyk, sier Nordås til NRK.

Også Ingebrigtsen var fornøyd med duellen.

– Det er kult at vi kan gi hverandre kamp. Jeg håpte at vi skulle gjøre det i går også, slik ble det ikke. Da må man stille opp i flere løp for å få den konkurransen man ønsker. Det er jo gøy å springe alene i front, men det er også gøy å springe om kapp, sier Ingebrigtsen.

Fra start var det Narve Gilje Nordås som dro i tet.

Han sa grunnen var kampen om OL-plasser. For i hælene hadde den dravillige løperen treningskompisen Per Svela. Og Nordås ønsket at Svela skulle forbedre OL-sjansen sin, gjennom å skaffe seg rankingpoeng med et godt løp.

Ingebrigtsens OL-program Ekspander/minimer faktaboks Jakob Ingebrigtsens tidsplan i Paris: Fredag 2. august: 1500 meter, forsøksheat, klokken 11.02

Søndag 4. august: 1500 meter, semifinale, klokken 21.45

Tirsdag 6. august: 1500 meter, finale, klokken 20.50

Onsdag 7. august: 5000 meter, forsøk, klokken 11.10

Lørdag 10. august: 5000 meter, finale, klokken 20.00 Alle løpene ser du på NRK.

Og i tet ble Nordås liggende godt over 3000 meter, før Ingebrigtsen tok over. Men Nordås la seg i rygg og ble der nesten til målstreken. Noe som ble omtalt, som en styrkebeskjed av Nordås.

– Jeg fikk akkurat det jeg kom for. At jeg ikke tok gull, det har jeg gjort før. Det betyr ikke så mye, sier Nordås.

OL-plass

Sesongen til Nordås har vært en berg og dalbane.

Han har både vunnet 3000-meteren under Diamond League-stevnet i Stockholm og skuffet stort under EM i Roma tidligere denne måneden.

På Bislett Games ble det også nedtur.

Etter at Narve Gilje Nordås løp størstedelen av 1500-meteren på Bislett Games med en sko, kom Ingebrigtsen bort og ga ham et klapp på skulderen etter målgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

På Bislett måtte han også løpe store deler av 1500-meteren med en sko. Likevel løp han inn til 3.34,86. Muligens har det aldri blitt løpt fortere med en sko på distansen.

Ble far

Det har vært en begivenhetsrik uke for Jakob Ingebrigtsen. Tirsdag 25. juni ble han og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen foreldre for første gang. De fikk en datter, som har fått navnet Filippa.

– Si hallo til det nyeste medlemmet av Asserson Ingebrigtsen-familien, skrev Jakob Asserson Ingebrigtsen i et innlegg på Instagram.

Fredag kveld satte han også opp et solid tempo på 1500-meteren i NM.

I et ufyselig vær gjorde han også et grep før start som fikk NRK-ekspert til å flire:

Jakob og Filip Ingebrigtsen varmet opp på en litt spesiell måte før NM i Sandnes. Du trenger javascript for å se video. Jakob og Filip Ingebrigtsen varmet opp på en litt spesiell måte før NM i Sandnes.

Og på NM-stadion lørdag var også hans nyfødte datter til stede i barnevogn.

– Hvor gammel er Filippa nå. Fire dager? sa Post.

Senere ble den nyfødte også sentrum for opperksomheten etter løpet.