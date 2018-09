Olsbu Røiseland vant to på rad

Marte Olsbu Røiseland tok i dag sitt andre NM-gull på rad under fellesstarten i rulleskisyting på Gautefall. Dermed har jenta fra Froland hatt et strålende NM, med full pott. I går vant hun NM-sprinten, over ett minutt foran Tiril Eckhoff.