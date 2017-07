Ingebrigtsen nekter å ta ferie – må hjelpe storebror til VM-suksess

– Ferie? Nei, det blir det ikke.

Det sier supertalentet Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om sesongplanen etter U20-EM.

– Det blir dager med mindre trening. Vi gjør det vi kan for å bli best, og ferie blir det ikke.

– Gutten har jo ferie!

U20-EM i Grosseto i Italia er sesongens store mål for supertalentet på 16 år. Der skal han løpe 1500 meter, 3000 meter og 5000 meter.

– For at jeg skal bli fornøyd skal jeg ha medalje, og kanskje til å med gull. Det er gøy å sette seg store mål.

– Jeg satser alt mot det, og etter det har vi ikke lagt noen planer, sier Jakob Ingebrigtsen.

Det betyr at sesongen er ferdig etter EM i Grosseto, Italia, som avsluttes 23. juli.

– Gutten har jo ferie, så han må nok lokkes litt, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Hjelper så mye vi kan

Men lillebror Ingebrigtsen trenger ikke store lokkemiddelet for å hjelpe Filip. Etter å ha løpt 5000 meter på Bislett på torsdag hastet Jakob seg vekk for å se Filip Ingebrigtsen i aksjon under Diamond League i Lausanne.

– Jeg skal hjelpe ham, det er naturlig. Vi gjør det hver dag og støtter hverandre hele veien. Vi hjelper hverandre så mye vi kan, sier Jakob Ingebrigtsen.

Selv om Henrik Ingebrigtsen nå er ute resten av sesongen, er det uaktuelt for Team Ingebrigtsen å hente inn ekstern hjelp for å sørge for Filip-suksess i VM. I stedet går «sommerjobben» til lillebror Jakob.

– Det blir litt opp til han hvor mye han vil gjøre. Han skal vel hjelpe broren sin. Ettersom Henrik er ute nå, er det ikke så veldig mange alternativ. Men det spørs hvor mye han får betalt. Jeg regner med at Filip vil spørre om han kan være grei og hjelpe ham, det er ikke helt avklart ennå, sier Gjert Ingebrigtsen.

PS! Jakob Ingebrigtsen viste glitrende form på 5000 meteren på Bislett torsdag. Han løp på 13,49,48, og satte med det personlig rekord med nesten et minutt. Ingebrigtsens tidligere personlige rekord var på 14,38,67. Tiden er også langt under U20-EM-kravet på 5000 meter: 14,30.