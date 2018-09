– Jeg hadde lyst til å avslutte sesongen med et bra løp etter EM, og det betyr mye å kunne gjøre dette her før en fantastisk god sesong er over, sier Jakob Ingebrigtsen etter å ha blitt nummer tre på 1500-meteren i kontinentalcupen i tsjekkiske Ostrava søndag ettermiddag.

Håpet var imidlertid at det virkelig gode løpet etter EM skulle komme i Diamond League-finalen i Zürich for halvannen uke siden, men den doble europamesteren måtte trekke seg på grunn av sykdom.

– Jeg mistet Diamond League-finalen ene og alene fordi jeg begynte på skolen. Sånn sett føles det helt forferdelig, men det er en del av gamet og jeg har kun ett år igjen, fastslår Ingebrigtsen til NRK.

– Ønsket det ikke

Ingebrigtsen sier at han holdt seg sykdomsfri så lenge han holdt seg i kjellerstua hjemme hos foreldrene. Men etter en halvannen dag på skolen var han smittet.

– Det er vanskelig å smitte meg selv uten å gå ut av huset. Da merker man fort at det er på grunn av at man er med mange folk som er syke, sier 17-åringen.

Derfor er det ikke akkurat med stor lyst han nå går i gang med det siste året på videregående. Helst ville han ha sluppet å møte opp på skolen i det hele tatt i dagene før Diamond League-finalen.

– Jeg ønsket ikke det, men det er bare sånn det er. Man må kanskje gå på skolen selv om man ønsker å gjøre andre ting.

BETENT AVSLUTNING: En halsbetennelse la en liten demper på avslutningen av en fenomenal sesong for Jakob Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Får så være

Gjert Ingebrigtsen er skeptisk når han hører sønnens forklaring på sykdommen. Trenerpappaen synes ikke det er så interessant heller.

– Det er ikke et tema. Blir du sjuk av å gå på skolen, så får det så være.

– Men når han har fullført neste år, så slipper han mer skolegang?

– Ja, da skal jeg ikke mase mer om skole resten av hans liv. Fra neste år og fram til evig tid er det opp til han å vurdere når han vil tilbake til skolebenken, sier Ingebrigtsen.

Han har selv uttalt at det er umulig å ha fullt fokus på idretten hvis man har jobb eller studier ved siden av. Det står han for.

– Ja, det er helt umulig. Så Jakob har ikke fullt fokus på idretten, konstaterer han.

MÅ FULLFØRE: Gjert Ingebrigtsen, her i samtale med Karsten Warholm-trener Leif Olav Alnes, forlanger at Jakob Ingebrigtsen fullfører videregående før idrettskarrieren får all oppmerksomhet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det unge mennesker gjør

Til tross for de oppsiktsvekkende resultatene i 2018 – med to EM-gull for senior og den fjerde beste tiden i verden på 1500-meter – får altså ikke 17-åringen lov til å droppe ut av skolen.

– Han er en ung gutt, og det er det unge mennesker gjør. De går ferdig videregående, og så kan de begynne på resten av livet sitt, fastslår Gjert Ingebrigtsen.

Fra og med neste sommer er det bare én ting som gjelder.

– Jeg gleder meg fantastisk mye til å være ferdig, sier Jakob Ingebrigtsen.