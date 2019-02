3.36,02 er nå den nye verdensrekorden på 1500 meter for juniorer innendørs. Den er det nordmannen Jakob Ingebrigtsen som har.

Ingebrigtsen herjet med konkurrentene på Grand Prix-stevnet i Düsseldorf. Der løp han blant annet mot mannen som tidligere hadde juniorverdensrekorden, og nå har seniorverdensrekorden, Samuel Tefera.

På oppløpet ble det svært tett mellom nettopp de to, men Ingebrigtsen avsluttet sterkest, og jublet foran nettopp Tefera som ble nummer to.

– Jeg følte meg veldig bra. Det er alltid litt tungt å komme i gang når jeg starter i null og kommer opp i den farten, men jeg følte meg veldig bra og bedre og bedre utover løpet. Da ser vi hva som skjer på oppløpet, sier Jakob til TV 2.

– Tiden er selvsagt veldig bra, men det er mer imponerende at han vinner de viktige løpene gang på gang. Det imponerer meg av en som er så ung, sier NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal.

Jakter drømmegrense

Tiden lover mildt sagt bra for den kommende sesongen. I lang tid har familien Ingebrigtsen jaktet en magisk grense: Å løpe 1500 meter på under tre og et halvt minutt. Den tiden kan nærme seg allerede i år, tror Rodal.

– Det er mange i miljøet som har begynt å diskutere den. Det er bare å se på fjorårssesongen, sier Rodal.

Ifølge pappa Gjert, er Jakobs form i god anmarsj.

– Dette er en indikasjon på at Jakob er blitt sterkere, raskere og løper teknisk og taktisk bedre enn tidligere. Han har en god motor, den er det ingenting i veien med, fortsetter Gjert.

Likevel er det fortsatt et lite stykke til det absolutte toppnivået i verden.

– Tefera sprang 3.31.04 rett før helgen. Det er fem sekunder ned. Det er jo et hav av tid. Det er imponerende å løpe 3.36, så er dem så kloke i oppbyggingen at jeg ikke ser bort til at de gjør det som trengs for å gå under 3.30 utendørs, sier Rodal.

Blant favorittene i EM

For ti dager siden løp Jakob inn til tiden 3.36,21 på 1500 meter innendørs under Nordenkampen i Sandvika. Det var ny nordisk rekord.

Neste mål for Team Ingebrigtsen er innendørs-EM i Glasgow, som arrangeres mellom 1. og 3. mars.

– Jakob plasserer seg i favorittsjiktet i EM inne, og i tillegg Diamond League og VM om han holder trykket gjennom året. Han er på høyde med de beste i verden. Jeg tror Jakob kommer til å kjempe om VM-medaljer i Doha, sier pappa Gjert til våre venner i TV 2.

Også storebror Filip løp en bra 1500-meter. Han ble nummer tre med tiden 3.38,62, som er ny personlig rekord.