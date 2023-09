– For en vill sisterunde det der var, sier Jann Post rett etter målgang.

Vinnertiden ble 7,.23.64. Ingebrigtsen vant med ett hundrdel foran Yomif Kejelcha etter en utrolig tett sluttspurt der etioperen kom nærmere og nærmere frem mot målstreken.

Men igjen var Ingebrigtsen ikke bare best. Han leverte på et historisk nivå igjen.

– Det er hans sjuende europarekord denne sesongen, sier NRK-kommentator Jann Post.

Under 24 timer etter at han var seks tideler fra verdensrekorden, var Ingebrigtsen tilbake på startstreken igjen mot verdenseliten. Denne gang på 3000 meter. Der perset han og satte samtlige rivaler på plass, selv om oppløpssiden ble en utrolig tett duell.

–Jeg tror at dersom han hadde hatt bena han hadde i går så hadde han satt verdensrekord, sier Post.

Verdensrekorden på 3000 meter er på 7.20.67. Den tiden ble satt av kenyanske Daniel Komen i 1996.

Post påpeker at Ingebrigtsen utrolig nok satte europarekord, stevnerekord og årsbeste i verden selv med supertiden fra i går i bena. Det var bare verdensrekord som manglet.

– Dette gjør Jakob langt ute på sesongen med en knallhard mile i beina fra i går, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Presset

Da klokken ringte for sisterunden lå Ingebrigtsen i front og dro foran de beste etiopiske løperne. Han ble utfordret på bortre langside men hadde ledelsen inn på de siste 200 meterne og den klarte han å forsvare inn til mål.

Startlisten var spekket med sterke løpere. Men Ingebrigtsen var den eneste som doblet med å løpe to løp i Diamond League-finalefeltet.

Han uttalte etter rekordforsøket lørdag kveld at han kjente at han var dyktig sliten.

Men da løpet satte i gang skulle han igjen vise klasse fra start da han la seg i ryggen på fartsholderne.

– Det er nesten et umenneskelig program. Du vil ikke møte disse folka etter det i går, sa Post

Her løper Ingebrigtsen i mål til seier på mile i går. Under 24 timer senere var han først igjen. Foto: ALI GRADISCHER / AFP

Lyset var satt til å gå 7.24 med en sterk avslutning. Men Jann Post luktet at det kunne dreie seg om et verdensrekordforsøk i starten av løpet.

– Det er den måten Jakob liker å legge opp løpene, sier NRK-kommentator Jann Post tidlig i løpet om fartsopplegget.

Etter fire minutter var Ingebrigtsen i front foran etioperne Bekele og Kejelchha. Men da hadde farten hadde sunket noe frem til 2000 meter.

SE SENDINGEN: Se Diamond League fra Eugene her. Du trenger javascript for å se video. SE SENDINGEN: Se Diamond League fra Eugene her.

Reagerte kraftig

At arrangørene i Eugene valgte å sette opp 3000 meter i stedet for 5000 meter fikk rivalene til Ingebrigtsen til å reagere kraftig før Diamond League-finalen.

Tidligere i år har det vært ekstremt høyt nivå på 5000 meter. Tidene har ligget ned mot 12.40, som er på et historisk sterkt nivå.

Men da Ingebrigtsen løp sin eneste 5000 meter dette året, tok han VM-gullet på distansen.

Til Diamond League-finalen fikk han imidlertid et såkalt «wild card», ettersom han egentlig ikke var kvalifisert for løpet. Grunnen var at han ikke har prioritert 5000 meter tidligere i sesongen.

Det skilte bare ett hundredel mellom Ingebrigtsen og Kejelcha i mål.

Best i verden

Tidligere i år løp Jakob Ingebrigtsen inn til verdensrekord på den utradisjonelle distansens 2 miles (3218 meter).

Da passerte han 3000 meter på 7,24.00, som er tidenes tredje beste tid på distansen. Det var også den raskeste tiden på nesten 23 år på distansen.