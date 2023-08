Ingebrigtsen løper VM-kvalifisering på 5000 meter – har ikke blitt sykere

Jakob Ingebrigtsen stiller til start i forsøksheatet på 5000 meter i friidretts-VM i Budapest torsdag, bekrefter landslagslege Ove Talsnes til TV 2.

– Jakob skal løpe i kveld. Han er klar til det, men Jakob var ikke frisk i går. Han er ikke noe dårlige i dag, han har ikke blitt dårligere etter løpet, sier landslagslege Talsnes til kanalen.

Ingebrigtsen skal dermed forsøke å forsvare gullet fra fjorårets VM i Eugene.

Onsdag stormet 22-åringen fra Sandnes inn til VM-sølv på 1500-meteren. I etterkant erkjente han at han ikke var i toppslag. Det var samme dag som semifinalen, søndag, at Ingebrigtsen begynte å merke at han ble tørr i halsen.

– Jeg har jo stort sett vært med meg selv og de nærmeste de siste 12 ukene. Da føler jeg det er ren uflaks å havne i en slik situasjon to dager før det gjelder, sa Ingebrigtsen til NRK etter at han hadde løpt inn til sølvmedalje.

Narve Gilje Nordås løper også i kveldens forsøksheat, det bekrefter treningskamerat Per Svela til NRK.

(NRK/NTB)