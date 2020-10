Ingebrigtsen løp med virus

Gjert Ingebrigtsen varslet umiddelbar legesjekk da Jakob Ingebrigtsen lørdag måtte bryte Hytteplanmila. Nå foreligger svaret på hvorfor 20-åringen fikk problemet i løpet der han var ventet å løpe for ny norsk bestenotering på 10 km gateløp.



– Det viser seg at Jakob løp med et virus. Det er ikke snakk om covid, men et såkalt rhinovirus, som er et veldig vanlig forkjølelsesvirus, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.



Han antyder at sønnen pådro seg viruset i forbindelse med mediedag i Oslo onsdag i forrige uke, tre dager før løpet. Jakob Ingebrigtsen hadde ikke følt seg dårlig i dagene før løpet, og reaksjonen kom derfor overraskende.



Ingebrigtsen er tilbake i lett trening, men skal fortsatt igjennom ytterligere en medisinsk test for å få fastslått at viruset alene var årsaken til misforholdet som oppsto mellom fart og puls tidlig i løpet, som igjen gjorde at han valgte å stoppe.