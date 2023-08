Ingebrigtsen ler av VM-tabben: – Folk var livredde

Jakob Ingebrigtsen bruker kort tid og få ord når NRK ber han sjå tilbake på finalen på 5000 meter i Eugene for 13 månader sidan:

– Alle som var der, venta på at eg skulle vinne. Ein del av meg vil springe løp for å kjempe om å vere best. Då er det litt skuffande når folk berre gir det til deg. Det er gøy å vinne, men det er veldig gøy å kjempe knallhardt mot verdas beste.

STERKT FELT: Jakob Ingebrigtsen i front framfor dei sterkaste 5000-løparane i verda. Foto: AFP

Storebror Henrik Ingebrigtsen meinte det var det beste taktiske løpet han nokon gong hadde sett. For det var liksom aldri noko spørsmål om kven som skulle vinne.

I kveld skal han og Narve Gilje Nordås springe finale på 5000 meter i VM i Budapest frå klokka 20.20.

Kamera droppa Ingebrigtsen

Det vart tydeleg då han forsynte seg med væske undervegs.

– Eg var veldig godt førebudd, og hadde lagt ein god plan i forkant av VM. Den gjennomførte eg bra. Då var det enkelt – i hermeteikn – å yte bra på 5000 meter, seier Ingebrigtsen.

Han kallar det ein ærlegare distanse enn 1500 meter fordi fysikken speler ei større rolle. På favorittdistansen er det meir taktikk og spisse olbogar, som oftare resulterer i uønska hendingar.

STÅLKONTROLL: Jakob Ingebrigtsen tok seg ein slurk med væske undervegs i løpet. Det er ikkje vanleg på ein 5000 meter, sjølv i varmen. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Før løpet var det likevel ikkje alle som skjønte kvar verdsmeisteren skulle komme frå. Kamera sveipet elegant forbi Jakob Ingebrigtsen og britiske Marc Scott.

Fokuset låg på heimehåpet Grant Fisher, Nicholas Kipkorir Kimeli, Muktar Edris, Selemon Barega og favoritt Joshua Cheptegei.

– Eg fekk jo ikkje introduksjon ein gong før løpet. Det skjønner eg jo når eg står på startstreken. No går kamera berre forbi, seier Ingebrigtsen, som tenkjer:

– «Ja, ok, håpar nokon har satsa pengar på meg». Det er litt gøy, for eg visste at eg var mykje betre enn alle andre der.

Ingebrigtsen: – Dei var veldig redde

Han meiner det er fascinerande kor annleis ting må ha vore i sitt eige hovud enn hos dei som skulle produsere tv-sendinga. Det var ingenting anna enn siger som stod i hovudet på Sandnes-guten, som nyleg mista europarekorden på 5000 meter til Mohamed Katir.

– Eg skjønte før start at dei som var best, dei var veldig redde. Det merka eg dagen før, i «call room» og alt. Folk var livredde for det som skulle skje i det løpet. Det merka eg også i løpet, at folk var veldig reserverte og venta på at eg skulle springe frå dei. Det er for så vidt kult det, men det er litt rart.

PARKERTE KONKURRENTANE: Jakob Ingebrigtsen vann 5000-meteren i suveren stil i 2022. Jacob Krop (Kenya) tok sølvet framfor Oscar Chelimo (Uganda). Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

– Kor sjølvsikker var du då?

– Veldig. Det er det som er litt rart. Når eg er så sjølvsikker, er det litt rart at konkurrentane mine, som eg jobbar knallhardt for å springe mot, ikkje er så sjølvsikre. Eg synest det er rart at det ikkje er likt, seier Ingebrigtsen – og held fram:

– Det å vere sikker på seg sjølv, ha trua på treninga og at ein stiller godt førebudd, er ein viktig ting for å springe løp. Det er det ikkje alle som gjer.

– Trur du meir på deg sjølv enn andre?

– Tydelegvis. Eg stiller ikkje opp i eit løp for å tape.

Skadde, ikkje livredd

For andre år på rad er Ingebrigtsen i ein VM-finale på 5000 meter. 22-åringen trossa feber og sjukdom i semifinalen, og jaktar no eit nytt gull på distansen.

NRK møter Joshua Cheptegei etter VM-gullet på 10 000 meter. Då var ikkje ugandaren sikker på om han kom til å springe den halve distansen i Budapest.

– No må eg restituere. Viss eg kjenner meg bra, så kanskje. No har eg i alle fall eitt VM-gull i år, fortel han.

MEISTER: Cheptegei vann 10 000 meter i VM. Foto: AP

Cheptegei var ein av dei «livredde» konkurrentane Ingebrigtsen sikta til frå 5000-finalen i fjor.

– Eg var ikkje OK i fjor, forklarer han om kvifor han ikkje lykkast i 2022 og sikte til ein skade han pådrog seg i forkant av meisterskapen.