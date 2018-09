Han er på plass i Ostrava for å delta for Europa på 3000 meter. Lørdag fikk han for første gang se hvordan et uvanlig eliminasjonsløp med bare åtte løpere fungerer i praksis.

Det er nemlig slik løpene arrangeres i kontinentalcupen, som er en konkurranse mellom de ulike verdensdelene i friidrett.

– Hinderløpet var jo skikkelig rotete, men jeg fikk med meg noen tips og triks fra damenes 3000 meter, sier Henrik Ingebrigtsen.

Lærte av de andre

Det var de fire innlagte spurtene, hvor den som passerer sist blir tatt ut av løpet, som skapte problemer for utøverne. På herrenes 3000 meter hinder ble det nærmest kaostilstander, og at én færre enn planlagt startet bidro til ytterligere forvirring.

På kvinnenes 3000 meter gikk det bedre, men som Ingebrigtsen spådde på forhånd ble det løping i rykk og napp.

– Alle sprang alt det de kunne da de nærmet seg en runde bare for å være sikre, og det er det klart du blir fryktelig sliten av. Det var tynt i rekkene ut på siste runde, så jeg, beskriver Gjert Ingebrigtsen.

Og akkurat det har sønnen hans lært av.

– Mange av damene spurtet selv om de var 100 prosent sikre på å gå videre. Det koster mye krefter. Denne type løp krever at du er veldig oppmerksom underveis og har veldig god oversikt. Du må tenke, gjøre gode vurderinger og forsøke å spare krefter. I min situasjon så må jeg utmanøvrere og være smartere enn de andre, slår Ingebrigtsen fast.

Reglene har vært hjemmelekse

Førstemann ryker etter 1400 meter, altså med fire runder igjen. Deretter ryker én løper for hver runde, slik at det til slutt er fire løpere igjen på spurtrunden. Ingebrigtsen er spent på hvordan løpet utvikler seg – for egentlig passer det ham dårlig.

– Vi liker jo ofte ligge i bakre del, litt anonymt til i starten, men det kan jeg jo ikke her, understreker han. På et tidspunkt midt i løpet kan det hende jeg må spurte alt jeg kan, som et oppløp, fordi det er vinn eller forsvinn.

Men har han lært seg reglene nå? Far og trener Gjert Ingebrigtsen håper i hvert fall det.

– Han har hatt det som hjemmelekse en stund. Det må han få til, å lese reglene er et minimum for å stille til start. Jeg tror han er veldig spent selv. Han er tidsmessig en av de dårligste i feltet, så får vi se hvordan dette kler en 1500 meter-løper.