Ingebrigtsen klar for ny EM-finale

Ingen nordmenn på pallen

De norske skiskytterherrene klarte ikke å følge opp Tiril Eckhoffs suksess på sprinten tidligere i dag. Det ble en svært jevn herresprint der franske Simon Desthieux var aller best og vant et verdenscuprenn for første gang i karrieren.

Beste nordmann ble Sturla Holm Lægreid på 4. plass med én bom. Like bak kom Tarjei Bø. Johannes Thingnes Bø fikk trøbbel med skytingen, og med totalt tre bom ble det for mye å hente i løypa. Verdenscuplederen endte til slutt på 11. plass med klart beste langrennstid.

– Ingen toppdag for nordmennene, konkluderte NRKs ekspert Ola Lunde.

For Endre Strømsheim ble det riktignok en stor opptur på sprinten i Nove Mesto. Han hadde ikke gått verdenscup siden 2018/2019-sesongen, og var eneste nordmann som klarte å skyte feilfritt. Dermed kunne 23-åringen gå inn til en solid 12. plass.