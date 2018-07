– Han blir nummer fire på tiden 3.35.61, omtrent det han håpet på. Det var en sterk siste 100, men det var litt trafikkork, sier kommentator Jann Post.

Henrik Ingebrigtsen avanserte inn på oppløpet, men måtte nesten løpe litt «slalåm» mellom løperne, ifølge kommentatorene. Men 27-åringen kom seg godt gjennom.

– Vi så du jublet litt på slutten. Hvordan har du det nå?



– Det var for så vidt en positiv utvikling på løpet. Allerede på de første hundre meterne får jeg er lite sjokk -shit er det er den farten vi skal holde?, men jeg kommer meg godt i gang og får en posisjon helt bak og sniker, lirker, meg litt fremover i feltet, sier Ingebrigtsen til NRK.

Henrik Ingebrigtsen. Foto: Ali Iqbal Tahir

Det var amerikanske Matthew Centrowitz som vant på tiden 3.35,22. Australske Ryan Gregson blir nummer to, foran Justus Soget fra Kenya.

– Tror det er min beste sesongstart på en 1500-meter

Ingebrigtsen kjenner seg lettet over å ha fullført den første 1500-meteren på en god stund.

– Jeg kunne kanskje hatt en fordel av en litt klarere bane på slutten men jeg finner meg en vei. Sånn sett så har jeg det taktiske på plass, men jeg kjenner det er godt å få unnagjort den første 1500-meteren.

27-åringen sier han tar med seg mye positivt fra dette løpet, men at han fortsatt har en del å gå på.

– Jeg tror det er min beste sesongstart på en 1500 meter. Det er ett sekund bedre enn min nest beste debut. Jeg er ikke helt der jeg vil være. Det er ganske tungt underveis, jeg må jobbe mye med å holde flyten og mote oppe underveis. Jeg tror jeg hadde de beste siste 200 av alle i feltet.

– Hvilken følelse tar du med deg til EM etter et sånt løp?



– Det kommer ikke til å bli et raskere løp i EM. Hadde EM vært i dag kunne jeg fremdeles gjort det bra. Men om to-tre uker så vet jeg at bare den effekten av å gjennomføre en 1500-meter er bra for kroppen. Jeg kommer til å ri denne bølgen inn mot EM, sier Ingebrigtsen som følte at kroppen fungerte bra.

– Det hadde holdt langt i EM dette

Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Han mangler nok litt på denne distansen. Han stoler kanskje ikke helt på avslutningsegenskapene sine. Han skulle lagt seg litt lenger ut og hatt fri bane hele veien. Ingen umulighet at Henrik da hadde matchet Centrowitz. Dette er positivt for Henrik, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Ingebrigtsen var beste europeer i dette London-feltet.

– Det hadde holdt langt i EM dette, og jeg tror han fikk en god følelse, sier Jann Post.

Første 1500-meter på to år

Det er to år siden sist gang Ingebrigtsen stilte til start på en 1500-meter. Forrige gang var under OL i Rio. Søndag fikk han testet formen på favorittdistansen under Diamond League-stevnet i London.

Ingebrigtsen sa han ville være fornøyd med en tid rundt 3.36 – og var nærmere sekundet raskere. Ingebrigtsen har jobbet seg tilbake fra en skade i fjor sommer og har fokusert mest på 5000 meter.

Det er fortsatt ikke klart om Ingebrigtsen løper både 1500 og 5000 meter under EM i Berlin neste måned.

Brødrene Ingebrigtsen har samlet rekorder den siste tiden. Fredag satte Filip Ingebrigtsen norsk rekord på 1500-meteren, samtidig som lillebror Jakob løp inn til europeisk juniorrekord og verdensrekord for U18.