Ingebrigtsen har operert tåa

Henrik Ingebrigtsen har operert tåa som har plaget ham i lengre tid. Operasjonen skjedde tirsdag ved seksjon for fot- og ankelkirurgi på Oslo Universitetssykehus. Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, sier han er svært tilfreds med at Henrik Ingebrigtsen nå er operert og kan forberede seg best mulig fram mot OL i Tokyo kommende sommer.