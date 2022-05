– 25 kilometer i konkurranse på få uker er jo mer enn jeg har løpt på mange år, forteller Henrik Ingebrigtsen etter å ha fullført nok en 10.000 meter.

For natt til lørdag kastet han seg med på et stevne i California i siste liten. Tiden ble beskjedne 28.57,43 over 40 sekunder bak EM-kravet, og mer å regne som en treningsøkt.

– Det var tomt på tanken. Det er en mental prøvelse å komme seg gjennom. 10.000 meter er langt da, men det blir en bedre økt enn hvis jeg ikke hadde løpt konkurranse, mener han.

– Vært veldig mye sliten

Konkurranselysten er stor, for i fjor fullførte Ingebrigtsen kun to løp, med det siste på Bislett tidlig i juni. Noen uker senere la han seg under kniven for å operere hamstringen, og han var klar på at han skulle ta seg god tid i rehabiliteringen.

10 måneder senere var han tilbake, på Bislett i april på sin første 10.000 meter i karrieren. Der var han fem sekunder bak EM-kravet (28.15). Deretter bar det rett på treningssamling til Flagstaff i Arizona, før han løp en 5000 meter forrige helg, og nå da enda en 10.000 meter.

LØP RASKERE: Henrik Ingebrigtsen løp 5000 meter på 13.16,80 på Bislett i juni i fjor. Årets EM-krav er på 13.24. Foto: Lise Åserud / NTB

De siste ukene har kostet, erkjenner han.

– Jeg har vært veldig mye sliten. Først måtte jeg hente meg inn igjen etter Bislett, og så med akklimatisering, høyde og jetlag og alt. Jeg klarte nesten å hente meg inn til sist uke, og puttet på med mengdetrening etter forrige konkurranse, forklarer 31-åringen.

– Jeg vil ikke spare på kruttet, så det er full trening, fortsetter han.

Tjuvstart

Men det kan også være en viss fare ved å løpe alt man kan på de lange distansene på såpass kort tid, mener NRK-kommentator Jann Post.

– Han trenger nok litt erfaring med hvor mye spesielt en 10.000 meter faktisk koster. Det er ikke bare å stille opp med korte mellomrom å jage krav. Men problemet er at det ikke går så mange 10.000-meter i verden, og det er han sikkert klar over. Han fikk seg nok en tankevekker i det siste løpet i USA, tror Post, og legger til:

– Det viktigste nå er at han ikke får vondt noe sted. Han bør ikke dra strikken for langt. Det viser all erfaring fra de siste årene, så jeg håper han har full kontroll.

Og det mener Ingebrigtsen at han også har.

– Jeg føler ikke at jeg har overdrevet og løpt flere konkurranser enn jeg burde, men om målet var å være lett i beina NÅ, da hadde jeg overdrevet, sier Ingebrigtsen og flirer.

MÅTTE SE PÅ: OL glapp for Henrik Ingebrigtsen, men håpet er å delta i EM sammen i august. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Tror på krav

Han er klar på at det er EM i München i august han satser seg inn mot, og ikke mot hele verdenseliten i VM. EM-kravet må ikke være i boks før 26. juli, og Norge har fire plasser på 5000 meter og tre plasser på 10.000 meter.

Ingebrigtsen har fortsatt stor tro på at han kommer seg til mesterskapet.

– Vi er bare så vidt inne i mai, og sesongen er egentlig ikke i gang. Jeg har tjuvstartet den, føler jeg. Jeg er innforstått med at jeg ikke er i den formen jeg skal være i nå, men det er 2,5 måned til fristen går ut. Det er lenger enn jeg har trent (etter skadeoppholdet), sier han optimistisk.

Også NRKs friidrettseksperter tror Ingebrigtsen sikrer EM-kravet.

– Jeg ser det at han stiller opp i så mye nå som et positivt tegn, for han ville ikke gjort dette her for noen år siden da han lå noen dager på benken etter hvert løp, sier Post.

– Jeg tror nok han vet hva han driver med. Jeg tror han er på en vei der han tester ut litt ting nå for veien videre i karrieren. Sonderer litt terreng, mener Christina Demidov Vukicevic.