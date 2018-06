Jakob Ingebrigtsen er på plass i Stockholm, der han skal delta i søndagens Diamond League-stevne. Målet er å krype under sin egen personlige rekord. En rekord som han også slo med tre sekunder under torsdagens Bislett Games.

Hans nye personlige rekord på 1500 meter lyder nå på 3,36.06.

– Hvis alt går etter planen, så har jeg selvfølgelig lyst å løpe så fort som jeg kan. Da er det en pers jeg har som mål, sier han til NRK.

– Jeg får håpe at formen er bra og at det går litt fortere enn det gjorde på Bislett.

Stakk av fra feltet

Skal han lykkes med det, bør han få litt bedre drahjelp av harene enn han fikk på Bislett torsdag. De stakk nemlig av gårde fra feltet i ekspresstempo, og den eneste som var interessert i å tette luken var Jakob Ingebrigtsen.

Dermed var det 17-åringen som ble hare for resten av feltet, og en oppgitt Gjert Ingebrigtsen raste mot både harene og konkurrentene etter løpet.

– De andre var ikke interessert i å løpe. Jeg har aldri sett noe lignende. Han kunne i hvert fall løpt tre sekunder fortere, mente faren og treneren.

IMPONERTE: Jakob Ingebrigtsen gjorde jobben selv og løp inn til ny personlig bestetid.

Håper på litt hjelp

Søndag håper Jakob Ingebrigtsen på bedre hjelp.

– De sier at det skal være en veldig bra hare og et par andre gode løpere som kan være til god hjelp. Hvis vi får til noe bra, så bør det være et bedre opplegg enn det ble på Bislett, forteller han.

– Det er ikke det beste feltet som finnes. Det er et nasjonalt heat og da kan det alltid være bedre utøvere, men bare jeg får litt hjelp underveis så er det mer enn godt nok, sier 17-åringen, som ønsker seg et jevnere løp enn på Bislett.

Jakter EM-kravet

SUPERTRIO: Brødrene Henrik (f.v.), Filip og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Storebrødrene stiller på 5000 meter i Stockholm. For Filip Ingebrigtsen handler det om å ta EM-kravet på 13.38.00, men han har ennå til gode å fullføre et løp på distansen.

– Jeg begynner jo å få dårlig erfaring med 5000 meter, så jeg tenker at jeg må komme til mål i hvert fall. Det er et tøft felt, og jeg regner med at det kommer til å gå fort og at vinnertiden blir bra, forteller 1500-meterspesialisten.

– Jeg er ganske sikker på at jeg har EM-kravet inne, men jeg kan ikke bli så ivrig i starten at jeg må gå til mål, mener Filip Ingebrigtsen.

Etter stevnet reiser brødrene på høydesamling for å finpusse mesterskapsformen.

NRKs sending fra Diamond League starter klokken 16.00 på NRK1 og nrk.no. Jakob Ingebrigtsen løper 1500 meter klokken 14.10. Den er ikke TV-sendt. 5000-meteren starter klokken 16.40. Se hele programmet her.