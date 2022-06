Ingebrigtsen fnyser av dopingtatt OL-vinners spådom

Dansk suksess, fransk fiasko

Danmark slo Austerrike 2-0 og er på full fart mot gruppesiger og "final four" i nasjonsligaen. Jonas Wind og Andreas Skov Olsen scora måla i første omgang.

I same gruppe tapte verdsmeister Frankrike 0-1 heime for Kroatia. Luka Modric scora etter berre fem minutt, og heimelaget greidde aldri å svare.

Etter fire av seks rundar har dermed Danmark ni poeng, to meir enn Kroatia.

Frankrike ligg heilt sist etter to uavgjorte og to tap, og risikerer nedrykk til B-divisjonen i neste nasjonsliga om to år.