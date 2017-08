Ingebrigtsen feiret som mester i familiefest

– Det er en av grunnene til at vi er så gode som vi er. Vi skiller ikke på dagene, ler den ferske bronsevinneren.

– Mandag er det rett tilbake til hverdagen. Det blir en tidlig økt. Jeg har hatt forberedelsene til Zürich (siste Diamond League-stevne) i bakhodet en stund. Jobben må gjøres, og jeg starter umiddelbart, fortsetter Filip Ingebrigtsen.

Nesten fire timer etter at VM-bronsen var sikret i en høydramatisk 1500-meterfinale, kom bronsevinneren ned trappa til kjellerlokalet på utøverhotellet.

Der ventet en haug med kjente, blant annet forloveden Astrid Mangen Cederkvist, fem søsken og mamma Tone Ingebrigtsen.

– Vi er veldig stolte av han. Han har jobbet knallhardt for å få til dette. Jeg visste at Filip var god nok for medalje, men alt må klaffe i en finale. Det er ikke bare å stille på startstreken og hente medalje, sier en fornøyd mamma Ingebrigtsen.

– Det er klart det er en milepæl for familien. Det gir oss en voldsom selvtillit som familie og som gruppe. Alle gutta har tatt internasjonale medaljer i år, igjen. Det ser veldig bra ut, slo en smilende Gjert Ingebrigtsen fast.

EDELT METALL: Forloveden Astrid Mangen Cederkvist (i midten), Filip og mamma Tone koste seg på nattens feiring. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Koste seg blant sine egne

Det var mange som ville se nærmere på medaljen på festen natt til mandag. På baksiden av medaljen er navnet allerede gravert inn. Det var tydelig at 24-åringen koste seg blant sine egne.

– Dritkult! Det er herlig å feire med så mange kjente, nær familie, venner og alt.

– Hvor mye betyr familien for deg?

– Den betyr alt. Jeg hadde ikke stått her hvis det ikke hadde vært for dem. Da

LILLEBROR: Tre år gamle William Ingebrigtsen fikk være med på festen i natt. Her får han se beviset på at storebror Filip er bronsevinner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

hadde jeg gitt meg løping for lenge siden. Det å ha Henrik har betydd veldig mye, og uten støtten fra mamma og pappa hadde det ikke vært noen vits i å fortsette. Det hadde ikke vært resultater til det, sa Norges ferskeste medaljevinner i friidrett.

På festen ble medaljevinneren også hyllet av friidrettspresident Ketil Tømmernes, og idrettspresident Tom Tvedt. En stolt mamma vet snart ikke hvor hun skal gjøre av alle medaljene:

– Jeg har en plan om å ramme dem inn, men jeg har ikke kommet så langt.

– Du kan vel snart fylle en vegg?

– Ja, det kan jeg, ler hun.

Filip Ingebrigtsen måtte vente med å slippe jubelen løs. Opplev dramatikken i videoen under.