Nesten umiddelbart etter han tok bronse på 1500 meteren i London løp Filip Ingebrigtsen opp på tribunen hvor broren Henrik og pappa Gjert jublet hemningsløst.

– Jeg har aldri sett han gråte før, men jeg er sikker på at det kom en tåre da jeg krysset målstreken, sier Filip Ingebrigtsen om broren.

– Det er ekstremt rørende for meg å se hvor mye det betyr for Henrik at jeg lykkes, legger han til.

Henrik Ingebrigtsen har vært skadet denne sesongen, men ble med landslaget til VM for å fungere som rådgiver for de andre utøverne. Nå håper Filip at broren og han kan lykkes sammen neste sesong.

– Vi springer hver eneste meter sammen, og jobber knallhardt. Jeg satser på at det blir full klaff også for Henrik neste sesong, sier Filip.

FEIRER: Henrik og Filip Ingebrigtsen feirer bronsen på 1500 meter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hadde ikke trodd det

Henrik Ingebrigtsen var rørt etter brorens bronse, og innrømmer at han ikke trodde det var mulig med medalje.

– Nei, dette hadde jeg f*** meg ikke trodd. Det er veldig sterkt av Filip, sier han til NRK.

– Hvordan blir han å ha som bror nå?

SKADET: Henrik Ingebrigtsen er med til VM som rådgiver på grunn av skade. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Han blir akkurat lik, bare enda verre. Men det får han lov til når han har medalje på 1500 meter, svarer Henrik Ingebrigtsen.

Også pappa Gjert var stolt av sønnen etter bronsen, og slet med å holde seg i ro på tribunen under løpet.

– Dette var stort. Jeg fikk beskjed om å sitte nede, men det gikk ikke. Løpet gikk akkurat som vi tenkte, sier han.

Også minste bror Jakob (16) deltok i VM på 3000 meter hinder, men han røk ut i forsøksheatet.

Måtte vente på medaljen

Det ble full forvirring etter lørdagens finale på 1500 meter. Samtidig som Ingebrigtsen jublet for VM-bronsen, kom beskjeden om at Spanias Adel Mechaal vurderte å legge inn protest. Han ble nummer fire, og mente nordmannen sperret han inne.

Spanjolene ba om å få se situasjonen i reprise, og droppet da protesten.

Dermed kunne Filip Ingebrigtsen motta bronsemedaljen på Queen Elizabeth Olympic Park. Kenyanske Elijah Motonei Manangoi vant med tiden 3.33,61. Landsmann Timothy Cheruiyot tok sølvet. Han løp på tiden 3.33, 99. Ingebrigtsen fikk tiden 3.34,53.